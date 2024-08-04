巴黎奧運｜手球場上公主抱獲全場掌聲　巴西與安哥拉展現異國友誼

巴黎奧運女子手球B組分組賽，在巴西對安哥拉的比賽中，出現了一幕具體育精神的畫面。安哥拉球員嘉蘇馬（Albertina Kassoma）膝部受傷，難以自行離場，巴西球員艾娜奧祖（Tamires Araujo Frossard）見狀即以公主抱的方式，將嘉蘇馬抱到場邊的椅子上，全場觀眾掌聲雷動。艾娜奧祖解釋，兩人同在羅馬尼亞聯賽落班，相識多年，見到對方有困難，沒有理由不幫忙。



巴黎奧運女子手球分組賽巴西對安哥拉，嘉蘇馬（Albertina Kassoma）受傷倒地。（路透社）

巴黎奧運女子手球分組賽巴西對安哥拉，巴西門將摩莉絲姬（Gabriela Moreschi）及隊醫照顧受傷的嘉蘇馬。（路透社）

事發時為下半場開波不久，比賽時間將至36分鐘，當時巴西遙遙領先16：8。安哥拉球員嘉蘇馬射門後倒地，未能站起來，跪在地上，球證吹停比賽。

安哥拉隊醫及巴西門將摩莉絲姬（Gabriela Moreschi）照料嘉蘇馬，發現嘉蘇馬難以自行步行到場邊，兩人打算一左一右扶嘉蘇馬出去。

巴黎奧運女子手球分組賽巴西對安哥拉，艾娜奧祖（Tamires Araujo Frossard）抱走嘉蘇馬。（路透社）

巴黎奧運女子手球分組賽巴西對安哥拉，艾娜奧祖（Tamires Araujo Frossard）以公主抱將嘉蘇馬抱到場邊的椅上。（路透社）

然而，嘉蘇馬實在太高，安哥拉隊醫及摩莉絲姬要扶她都有點吃力。有資料顯示她身高1.85米，亦有指高達1.94米，為今屆賽事其中一位最高的女手球球員。

此時，艾娜奧祖從前場跑回來，二話不說就以公主抱將嘉蘇馬抱起，不用隊醫幫忙。行到場邊，安哥拉有教練想接手，但艾娜奧祖不用轉手，直接將受傷的嘉蘇馬放在椅上。

在艾娜奧祖抱嘉蘇馬離場時，全場觀眾都報以熱烈掌聲，嘉許這幕充滿體育精神的畫面。

最終，巴西這場以30：19擊敗安哥拉，晉級八強，會對挪威，而安哥拉則於分組賽止步。

賽後，艾娜奧祖談到她抱嘉蘇馬離場：「嘉蘇馬受傷那刻很接近我。我初頭繼續比賽，因為我以為傷勢不嚴重。我見到她仍在地上，難以站起來，這是很少見的。」

艾娜奧祖說：「我跟嘉蘇馬是多年的朋友，我們都在羅馬尼亞聯賽打波。我沒有理由不去幫助她的，因為我知道她離場有困難。」

安哥拉隊醫及摩莉絲姬想扶嘉蘇馬離場，但有點吃力。（TVB片段截圖）

艾娜奧祖從前場跑回來，二話不說就以公主抱將嘉蘇馬抱起，不用隊醫幫忙。（TVB片段截圖）

安哥拉有教練想接手，但艾娜奧祖不用轉手，直接將受傷的嘉蘇馬放在椅上。（TVB片段截圖）

28歲的嘉蘇馬效力布加勒斯特迅速，而30歲的艾娜奧則是祖比斯特里察哥利亞的球員，兩支球隊同屬羅馬尼亞聯賽。

被問到嘉蘇馬有沒有跟她說什麼，身高1.82米的艾娜奧祖說：「她告訴我：『非常多謝你，老友。只有你能抱得起我。我很痛。』」

「希望她可以盡快恢復過來。我們都是老將，也是老友，會坐下來喝杯咖啡聊天那種。我們沒有太多時間夜晚出去玩，但我們是一世的朋友。」艾娜奧祖說：「我很尊重安哥拉隊，她們都有好好的表現。不幸地，總有球隊要出局。」