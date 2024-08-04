巴黎奧運拳擊｜林郁婷晉四強鎖定獎牌　東奧冠軍連續發文力撐

中華台北的林郁婷身處性別爭議風波，她頂住壓力，以5：0擊敗保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva），躋身巴黎奧運女子57公斤級4強，由於奧運拳擊沒有銅牌戰，因此她已肯定獲得獎牌。

林郁婷賽後感謝支持她的人，表示會以金牌為目標。



林郁婷的性別爭議沿自去年IBA世錦賽，本應獲銅牌卻被指性別測試異常，慘被取消資格，遞補之人正是今日對手施坦妮娃，林郁婷當時亦在8強以5：2勝出。

林郁婷爭議聲中再戰Svetlana Staneva。（路透社）

雙方今次再度交手，保加利亞奧委會賽前繼續抗議林郁婷，以及另一名同樣捲入爭議的阿爾及利亞拳手的卡莉芙（Imane Khelif），但被國際奧委會（IOC）駁回。卡莉芙今日於較早時間擊敗匈牙利選手，殺入四強，同樣鎖定獎牌。

林郁婷是役以5：0完勝晉級。施坦妮娃賽後指向自己，並向觀眾席做出X手勢，疑似宣示「自己是擁有XX染色體的女性」，影射林郁婷被驗出有XY染色體（一般情況下XY為生理男性）爭議。

台灣媒體Ｗowsight報道指，賽後林郁婷受訪時忍不住落淚，「能走到現在很不容易」，她說：「自己的社群有很多訊息，雖然我都沒看，但我相信全台灣都在我身後為我加油，我會帶着這份力量走到最後。」

林郁婷賽後打破沉默，落淚感謝網民支持。（路透社）

除了台灣網民，不少曾與林郁婷交手的拳手都出言為其辯護，包括東京奧運57公斤拳擊金牌得主、日本的入江聖奈。她連日來在X（前稱Twitter）參與今次性別爭議的討論，並怒斥不應武斷地因運動員有XY染色體，便發出「這是男人打女人」的言論。

「我跟林郁婷交手過三次練習賽，以及兩次正式比賽，我認為她厲害的地方是高度（她比我高10厘米）、在我進攻時打出的上勾拳、從右手到左手姿勢的轉換，以及對終結比賽的判斷能力。」入江聖奈寫道。

東奧57公斤拳擊金牌得主入江聖奈，連續發文力撐林郁婷。（Getty Images）

入江補充，單純按出拳力量，海外以及國內（日本）都有更強的拳手：「高度這一點也是，在同級別的拳手中，跟她相同身高的人也有不少。」

上屆東京奧運，林郁婷在十六強不敵菲律賓選手Nesthy Petecio，未有展現出壓倒優勢。入江聖奈日前亦表示，外界應盡快為男女定下明確界線，同時為林郁婷受到如此多質疑感到不值：「作為知道林小姐那魔鬼般練習量的人，我感到有點悲傷。」