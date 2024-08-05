巴黎奧運網球｜37歲祖高域圓「金滿貫」美夢　「生涯終於圓滿了」

37歲的祖高域（Novak Djokovic）生涯近乎贏盡所有，獨欠一面奧運金牌，過去四屆出賽，銅牌已經是最佳的成績。來到巴黎奧運，大有可能是祖高域的最後一屆奧運會，這名塞爾維亞球手過關斬將，殺入決賽鬥年輕16載的艾卡拉斯。

被視為「球王接班人」的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今仗在紅土場彷彿打不死一樣，祖高域依然沉着應戰，一次又一次將落點愈打愈盡，最終力戰近3小時封王，生涯如願贏得「金滿貫」。祖高域賽後非常激動，然後走上觀眾席與家人相擁落淚。

「我生涯的拼圖圓滿了，尤其是37歲贏得的奧運金牌。」



祖高域與艾卡拉斯爭奪巴黎奧運男單金牌。（路透社）

37歲的祖高域在巴黎奧運男單過關斬將，先後擊敗拿度﹑施斯柏斯等球手，殺入決賽，與西班牙的「新球王」艾卡拉斯爭奪金牌，注定是一場硬仗。

21歲的艾卡拉斯十分全能，在紅土場同樣表現出眾，他在球場的覆蓋度可媲美全盛時期的師兄拿度，同樣習慣留在底線後幾步的位置，加上他的跑動能力，在泥地彷彿總有方法把網球打回對面場。

艾卡拉斯在紅土場上彷彿打不死。（路透社）

祖高域的擊球落點需要更加刁鑽，才可令艾卡拉斯失位，出現起手的好機會，而他亦把失誤保持在可控制範圍，全場25次無壓力失誤，比起艾卡拉斯少8次；艾卡拉斯的壓力下失誤多達43次，可見祖高域的擊球對他甚有威脅。

世代之爭，爭持激烈，雙方都未能把握對方的破發機會，連續兩盤要打到「Tie Break」決勝，祖高域連贏兩盤「搶七」，結果激戰2小時50分獲勝，獲得奧運金牌，如願達成「金滿貫」（即奧運金牌及四大滿貫）的成就，亦是網球史上第五人。

這面奧運金牌，令祖高域達成「金滿貫」的創舉。（Getty Images）

經過五屆奮戰，祖高域終踏上頒獎台最高一級，是塞爾維亞今屆第二面金牌，亦是塞爾維亞史上第一面網球奧運金牌。儘管是獲獎無數的祖高域，夢想成真的一刻依然激動，拋下球拍高昂地高呼，其後跪在地上，他更激動得手震。

祖高域奪金後，哭得像個孩子。（路透社）

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直播鏡頭不時捕捉在觀眾席的祖高域家人，除了經常出現的妻子外，還有兩名子女，當中女兒更手持打氣字句，以塞爾維亞文寫上「父親是最好的」。祖高域其後走上觀眾席與家人慶祝，當他看到家人時，心情更加激動，立即擁着女兒和家人。

祖高域走上看台即與女兒相擁。（路透社）

祖高域女兒手持紙牌為父親打氣。（X截圖）

24次大滿貫錦標，加上這面奧運金牌，祖高域終於圓夢，「我生涯的拼圖已經圓滿了」，而奧運金牌對他﹑對塞爾維亞同樣別具意義，「我當然想贏得不同錦標，在37歲之齡贏得國家前所未有的奧運金牌，創下國家歷史，達成『金滿貫』，我對達到這一切感到非常感恩。」