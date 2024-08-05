巴黎奧運｜「法國菲比斯」拒中國教練握手被轟　親自道歉互送公仔

巴黎奧運四金得主「法國菲比斯」馬爾尚（Léon Marchand）日前無視中國隊教練朱志根的主動握手，引起中國網民熱議，這位22歲泳手被批評傲慢。馬爾尚翌日早上到中國隊的休息區找朱志根道歉，但朱志根剛好不在游泳館。馬爾尚似乎很有誠意，過多日再度拜訪，向朱志根解釋，雙方更交換禮物。



日前馬爾尚無視朱志根，沒有跟他握手。（微博）

在8月2日晚上，馬爾尚贏得男子200米混合泳金牌，賽後有影片指，中國隊教練朱志根向馬爾尚伸手，打算跟他握手。然而，馬爾尚無視朱志根的友誼之手，就在後者身邊經過行去。相關片段在微博廣傳，內地網民紛紛抨擊馬爾尚的無禮行為，認為他欠缺尊重及傲慢。

朱志根是中國泳手汪順的教練，汪順在當日的200混得銅牌。

馬爾尚無視朱志根的握手。（微博）

內地傳媒報道，馬爾尚在8月3日早上已打算道歉，與教練親到游泳館內的中國隊休息區，找尋朱志根，但那時朱志根剛好不在會場。在8月4日，室內游泳最後一個比賽日，馬爾尚再次到中國隊休息區，當面向朱志根解釋。從片段見到，兩人還交換禮物，馬爾尚送了一隻巴黎奧運吉祥物公仔給朱志根，而中國隊則送了一隻熊貓公仔回禮。

馬爾尚及朱志根握手。（微博）

馬爾尚及朱志根交換公仔。（微博）

馬爾尚是今屆其中一位最受關注的泳手，勇奪4金1銅，其中4面金牌全部皆以破奧運紀錄奪得。他在200蛙、200蝶、200混及400混得金，另外與隊友在4x100混得銅牌。