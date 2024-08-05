巴黎奧運｜中國女排反勝塞爾維亞首名出線　保絲高域創今屆最高分

巴黎奧運女排分組賽，身處A組的中國女排繼擊敗美國及法國，再以局數3：1力克塞爾維亞，分組賽三戰全勝，以首名晉身八強。

李盈瑩今仗貢獻28分，成為中國女排贏波功臣，她賽後表示團隊凝聚力愈來愈強：「能夠在面對困難的時候擰成一股繩。」



中國女排以3：1反勝塞爾維亞，分組賽三戰全勝晉級。（Getty Images）

中國女排賽前兩戰全勝，面對塞爾維亞，首局先輸21：25。中國隊其後急起直追，分別以25：21及25：22反超局數2：1。第四局陷入膠着，打至「刁時」，一度出現27：27局面，最後中國女排以29：27拿下勝局，晉身八強。

塞爾維亞的主攻手保絲高域（Tijana Boskovic）為球隊拿下全場最高的39分，創下本屆奧運女排單場最高得分紀錄，僅低於克羅地亞的芭芭拉謝歷（Barbara Jelić）在2000年悉尼奧運創下個人44分的紀錄。

塞爾維亞今仗先取一局，保絲高域更取得39分，但未能贏得比賽。（Getty Images）

中國女排主攻朱婷，今仗表現不盡人意，只貢獻7分，後段更被換出；李盈瑩則貢獻全隊最高的28分，分別以25次進攻、2次攔網及1次發球得分，協助球隊獲勝。

朱婷今仗表現平平。（Getty Images）

生於運動世家的李盈瑩，自2018年起加入國家隊。她曾多次參與世界女排聯賽、亞運會及世界女排錦標賽。雖然早期表現浮浮沉沉，但在2022年開始擔任國家隊主攻，同年更被國際排總（International Volleyball Federation）評爲「值得關注的十大新星」之一。

李盈瑩今仗續有出色表現，帶領中國隊反勝。（Getty Images）

今仗中國落後反勝，李盈瑩賽後接受《中國新聞網》訪問時，稱讚球隊凝聚力愈來愈強：「能夠在面對困難的時候擰成一股繩，這個勁兒特別好。」她又對接下來的比賽充滿信心：「四分之一決賽中，對於所有隊伍來說都是平等的，都是生死戰，所以我們會全力去拼每個對手，如果想站在更高更遠的地方，就必須拼掉每個對手。」

今屆巴黎奧運三場分組賽，李盈瑩力壓隊友，連續三場成爲中國女排單場個人得分最高的球員，分別為球隊奪得26分及14分的佳績。

中國女排將於8月6日15:00，與世界排名第4的土耳其爭入四強。