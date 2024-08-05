巴黎奧運｜中國女籃分組賽出局　內地網民熱議「諷刺的27分」

世界排名第2的中國女籃，確定今屆巴黎奧運分組賽出局，無緣八強。

她們雖在日前以80：58大勝波多黎各，但因前兩輪不敵西班牙及塞爾維亞，僅排在A組第3；又因得失球被比利時以1分力壓淘汰，不少內地網民留言感嘆：「這麼多出線條件，都能同時反着來。」



中國女籃首戰89：90僅負西班牙，該戰中國在最後一節剩27秒時，還手握5分優勢，但之後被對手追平；加時賽又連續失誤，包括只剩下5秒、落後3分情況下攻入禁區，追至只落後1分後，又不執行犯規戰術，當時連旁述亦摸不着頭腦。

對西班牙一役，中國表現備受批評。（Getty Images）

第二場中國又以59：81大敗予塞爾維亞，即使第三場大勝波多黎各，三場合計得失球仍是負1，能否出線需看其他分組戰況。

簡而言之，中國隊要出線必須要同時滿足兩個條件：一是日本必須輸給比利時至少27分；二是澳洲必須要贏法國。日本前兩戰面對美國及德國，都未有以如此大的分差落敗；法國分組賽兩戰全勝，狀態比澳洲出色。要同時滿足這兩個條件，特別是前者，並不容易。

日前中國大勝波多黎各，但無法自己決定出線命運。（Getty Images）

不過世事有時就是如此巧合，周日（4日）日本對比利時一役，前者至第四節被領先26分後，便將主力換下，最後以58：85落敗——分差不多不少便是27分——諷刺地是剛好能將中國隊淘汰的數字。比利時以1分得失球差力壓中國，獲最後一個較佳第三名名額晉級。

周五凌晨，澳洲又以79：72擊敗法國，也就是說已滿足中國出局的條件，中國女籃今屆奧運之旅，至此宣告完結。不少內地網民無奈指，一睡醒就看到女籃出局：「這麼多出線條件，都能同時反着來。」

種種條件之下，中國女籃仍意外出局。（Getty Images）

世界第2的女籃意外分組賽出局，讓不少內地網民大感失望，嘆中國女籃跌入谷底。有人不滿指日本落敗為「打假球」、「日本永遠是中國的敵人」、「我真的恨日本人」等，但更多人指出，問題是中國前兩戰表現不佳，將出線命運交到別人手中。

此外，中國男女子在三人籃球均告出局，即今屆所有籃球項目都已被淘汰。中國籃協主席姚明因此被網民批評領導不力，認為他上台後只專注提升國內籃球產業的待遇，但未能加強整體競技水平。