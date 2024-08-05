巴黎奧運｜于洛兩金震撼菲律賓狂收獎勵　兩房單位升級三房連車位

24歲菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）寫下菲律賓體壇史上最光輝一頁，繼續上周六贏得男子自由體操金牌，周日再在跳馬封王，兩日摘兩金。有網民感歎菲律賓等了100年，終於在奧運第一次連續兩日奏起國歌。

贏得自由體操金牌後，于洛得到菲律賓政府及企業排山倒海的獎勵，到跳馬摘金後，他的獎勵升級，例如獲贈的兩房單位升級為三房，國會眾議院提供的獎金倍增。他已經被形容為菲律賓的「國家英雄」及「國寶」。



菲律賓選手于洛又贏金牌！（路透社）

于洛在周日（4日）的體操男子跳馬決賽，第一跳獲得15.433分，難度系數有6分，完成分高達9.433分。在第二跳，他亦獲得14.8分，兩跳後以15.116分贏得金牌，這是于洛今屆的第二面金牌，也是菲律賓史上的第三面奧運金牌。

于洛勇奪跳馬金牌。（路透社）

在前一日，于洛於男子自由體操以15分贏得金牌，那是菲律賓史上第二金，也是他個人首金，他成為菲律賓史上第一位奧運金牌男運動員。菲律賓史上首金在上屆東京奧運出現，由戴亞絲（Hidilyn Diaz）在舉重女子55公斤級贏得。

于洛成為菲律賓的國家英雄。（路透社）

于洛從來沒想過可以兩日贏兩面奧運金牌，他說：「我只是希望自己發揮得好，真的沒有期望過拿獎牌。感覺像是額外獎勵。實在太瘋狂，因為我昨晚根本睡不到，我實在太興奮了，因為我之前一日贏了金牌。」

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在社交網站寫：「于洛，我們無法用文字去表達我們多麼以你為驕傲！你為菲律賓贏得金牌，而且不只一面，而是兩面！全世界的菲律賓人都團結一致，為你歡呼加油！」

于洛興奮慶祝。（路透社）

于洛贏金牌已令菲律賓瘋狂，兩日兩金更加令這個東南亞國度沸騰。有網民在社交網站X（前稱Twitter）留言：「我們等了100年時間，終於可以在全球注視下連續兩晚聽到國歌。實在太感激，歷史性的驕傲時刻！」

根據菲律賓的法例《國家運動員及教練福利獎勵法》，奧運金牌運動員可獲得1000萬披索（約135萬港元），銀牌及銅牌分別得500萬及200萬。贏得兩金後，外國傳媒仍普遍報道于洛仍只獲1000萬披索而非2000萬，可能法律是以人為單位而非金牌數量。

于洛兩日兩金。（路透社）

自由體操得金後，菲律賓國會眾議院已表示向于洛頒發300萬披索（約40萬港元）獎金；當他在跳馬再贏金牌後，眾議院宣布加碼，獎金加一倍至600萬披索（約80萬港元）。眾議院發言人以「體育英雄」及「國寶」去形成于洛。

菲律賓地產發展商Megaworld原本送于洛一間兩房住宅單位，價值2400萬披索。當于洛贏得第二面金牌後，Megaworld宣布加碼，升級為三房住宅單位連車位，附送全屋傢俬裝修，價值3200萬披索（約430萬港元），再另加300萬披索獎金。

菲律賓史上只有3面奧運金牌，于洛獨佔兩面。（路透社）

菲律賓烤雞連鎖店Chooks-to-Go在于洛贏得兩金後宣布，並非送烤雞或任食，而是「現兜兜」送上300萬披索獎金。

菲律賓的韓式炸雞連鎖店BOK宣布，于洛可以終身免費任食雙拼炸雞盒。

于洛可以一世任食雙拼炸雞盒。（Facebook）

菲律賓的連鎖酒吧Tipsy Pig宣布，于洛可以終身免費任飲任食。

在菲律賓經營自助餐的餐飲集團Vikings宣布，于洛可以終身免費任食自助餐。

菲律賓餐廳JT’s Kalayaan送于洛終身免費任食。

菲律賓日式餐廳Hagemu Sushi and Ramen Bar Calasiao送于洛及其女友Chloe Anjeleigh終身免費任食。

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建築設計集團Nexa Engineering送于洛終身免費工程設計服務。

家具公司Apollo Home Depot送于洛價值10萬披索的傢俬。