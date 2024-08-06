比拉絲也拜服的巴西女將　Rebeca Andrade從上下格床到新體操女王

巴黎奧運女子體操賽事猶如美國體操女王比拉絲（Simone Biles）的個人表演，她不負眾望連贏女子團體、女子個人全能和跳馬三金，之後在另一單項平衡木失手，體操館煞科日最後一項，正是比拉絲最擅長的自由體操。

萬眾期待她的表演，這套全場難度最高動作略有瑕疵，冠軍由她最強勁敵巴西選手安達迪（Rebeca Andrade）奪得，頒獎台上獲亞軍的比拉絲和隊友在她身旁單膝跪地為她「加冕」，這個連比拉絲也拜服的女人，吃過的苦頭同樣不少。一記認識這位從上下格床到令比拉絲也感到害怕的新體操女王。



巴西選手安達迪（Rebeca Andrade）。（Getty Images）

上下格床練就靈活身手

比拉絲的刻苦成長故事大家可能已聽過，讓體操在巴西以至南美洲被看見的安達迪，同樣可歌可泣。她生於單親家庭，在聖保羅瓜盧流斯（Guarulhos）市郊一個貧民區成長，媽媽Rosa Rodrigues當女傭獨力養育8個孩子。貧困生活是她練成好身手的首個楔機，她曾說過小時候跟兄弟姊妹在上下格床爬上爬落，是她對體操難度動作的初次體會。

不過她真正接觸到體操運動，出於一次偶然——安達迪的姨母返新工到體操館工作，同一星期那裏招募新成員，姨母帶小小安達迪前往一試，結果當然是她的驚人天份被發現，甚至被冠以「小戴安」、「迷你戴安」之名。戴安（Daiane dos Santos）是巴西著名體操運動員，2003年贏得體操世錦賽自由體操冠軍，為歷來首位黑人女性以及南美選手達到此成就，她的經歷啟發全球黑人女孩參與這項運動。

安達迪媽媽Rosa Rodrigues當女傭獨力養育8個孩子。

連搭巴士車錢也沒有 每次練習要步行兩小時

安達迪4至9歲時正是在這個體操館訓練，前往訓練之路並不容易，連搭巴士去體操館的錢也不是常常負擔得到，不時要跟哥哥步行2小時前往，再行2小時回家。

她哥哥艾馬臣（Emerson Rodrigues）憶述，「如無記錯的話，從我們的家去體操館距離6至7公里，有很多上上落落，到場後我會在附近收集紙皮、廢鐵那些東西去賣，賺些少錢，直到我開始砌一架單車。在我們無錢搭巴士的時候，也就是九成或以上時間，我們就會騎那部單車。」

為改善家人生活10歲已離鄉受訓

2009年只得10歲的安達迪初戰青少年泛美運動會，表現好得讓評判驚艷，並獲邀到鄰省體操中心接受專業訓練。

年紀輕輕，心智已成熟，她當年已視這個為「改善全家人生活的機會」，毅然離開簡陋但溫暖的家，獨自前往受訓，貧窮，成為她努力練習的一大推動力，「我以很多的愛付出一切。」

這面體操金牌，有血有淚。（Getty Images）

生涯幾乎未開始已結束

看似快將能借體操揚名，運動員生涯卻幾乎未開始已結束——2015年初戰成人賽，世界盃贏得跳馬銀牌，同年6月膝部十字韌帶（ACL）受創，錯過泛美運動會和世錦賽兩項大賽。她當然沒有因此放棄，趕及復出參加2016年在巴西主場出戰的里約熱內盧奧運，她領軍晉身女子團體賽決賽，無奈在自由體操失手，巴西終得第八名。個人全能決賽她以第三名晉級，決賽表現平平只得第11名。那屆冠軍正是在里約光芒四射的比拉絲。

東京奧運比拉絲受心理因素困擾多項退賽，師妹蘇妮莎（Sunisa Lee）肩負重任贏得全能金牌，安達迪摘銀，跳馬項目沒有比拉絲之下，安達迪大熱奪金。安達迪在東京奧運揚名，她的強項正是跟比拉絲相同的跳馬和自由體操，持續進步下成為新一代體操女王。

自由體操頒獎禮比拉絲與芝莉絲一起單膝跪地，向安達迪「朝拜」。（Getty Images）

巴黎奧運終與比拉絲合演巔峰對決

今屆奧運體操女子團體決賽，她在跳馬獲得當晚全場最高的 15.1分，領軍歷史性獲得女團銅牌，奠定她在巴西體操的傳奇地位，獲當地傳媒封為「國寶」。

2016奧運比拉絲如日中天，2021奧運安達迪在對方退賽下閃耀，到今屆巴黎奧運二人終能上演一場又一場巔峰對決。個人全能賽比拉絲強勢封后，贏安達迪1.199分，比拉絲直言：「她是最令我感到害怕的對手」。

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團體、個人全能、跳馬三項，贏得都是比拉絲，最後一項自由體操再一次是兩人對決，比拉絲再次選擇全場最高難度動作，6.9分的難度分，足足較安達迪高1分，不過比拉絲兩次踏出一大步，共被扣0.6分，完成分也不及對手，安達迪得14.166分，比拉絲得14.133分，一場巔峰對決，安達迪終以0.033分之微奪金，美國小將芝莉絲（Jordan CHILES）摘銅。

頒獎台上三人可愛互動熱爆全球，貴為體操女王的比拉絲與芝莉絲一起單膝跪地，向安達迪「朝拜」。二人一直以來惺惺相惜，互相推動，看到安達迪如何一路從巴西貧民區走到體操世界之巔，相信大家也能明白比拉絲為何會如此尊敬這位爭牌強敵。