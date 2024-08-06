巴黎奧運．羽毛球｜瑪蓮長文談受傷　提及何冰嬌：我永遠感激她

巴黎奧運羽毛球女單四強時，西班牙球后馬蓮（Carolina Marin）因傷退賽，讓不少球迷心碎。她該場對手何冰嬌自動進入決賽，雖最終不敵安洗瑩摘銀，但登上頒獎台時，手上拿着一個西班牙國旗徽章向瑪蓮致意，場面感人。

馬蓮周二（6日）在社交媒體貼出長文，談及今次受傷是她人生中最艱難時刻之一，但特別感謝何冰嬌：「那是任何人對我做過最溫暖的舉動之一。」



馬蓮與何冰嬌「患難見真情」。（路透社）

馬蓮在四強領先一局、第二局也形勢大好的情況下，原本決賽在望，卻因觸傷膝蓋退賽，當時的對手、中國球手何冰嬌曾多加慰問，賽後記者會時更忍不住落淚：：「馬蓮讓我帶着她的一份加油。」

雖然決賽不敵韓國球手安洗瑩，何冰嬌登上頒獎台時，手上那小小的西班牙徽章引來注意。她賽後表示：「因為馬蓮是一個非常優秀的選手，我希望帶着她的這種拼勁，在決賽裏能夠更好地發揮，然後我也希望她能看到，祝她早日康復。」

馬蓮的膝蓋傷勢備受關注，她周二在X（前稱Twitter）以長文回應：「周日我遭遇人生中最艱難時刻之一，幾天過去，我覺得自己還需要更多時間去消化。我認為人生會讓我們經歷很多我們不想遇到、也不應有人要面對的狀況，但我們必須接受，並以最好方式去面對。」

她又感謝外界的支持及愛戴：「但我肯定你們會讓我特別提及一個人：（四強時）我祝福何冰嬌在決賽一切順利，因為體育精神勝過一切。可是（何冰嬌在）頒獎台上的時刻，是任何人對我做過的事中，最溫暖的舉動之一，我會永遠感激她。」

馬蓮特意感謝何冰嬌，並貼出相關圖片。（馬蓮X）

這名31歲的西班牙女球手，指今次受傷，使她銘記運動精神：「只要你勤奮，並比任何人都努力去達成你的夢想，它們便會成真——縱使不是每次都能如願。」

「很久以前，有個小女孩離開了韋爾瓦（瑪蓮的家鄉），我已經完成了她的夢想，但我還有其他夢想要完成。無所謂的，生活仍要繼續，我仍會繼續追尋我的夢想。」馬蓮續說道，並表示已展開另一旅程。