傑志對馬體會｜13年後對手從林柏特換成高基　黃洋的拼勁從未變

傑志友賽馬德里體育會的「中銀人壽盃」，一如以往的外隊訪港賽事，球員通道兩旁擠滿穿着外隊波衫、拿着標語，希望能跟馬體會球員合照、索取簽名的球迷。

不同的是，比賽結束後，完成生涯最後一場賽事的黃洋牽着太太Fiona走過每個看台，都傳來相當洶湧的歡呼聲，球迷不論穿着傑志、香港隊、馬體會、利物浦、巴塞隆拿、車路士、甚至是馬體會死敵皇家馬德里球衣，當刻都叫喊着這位在傑志、在港隊都堪稱「傳奇」的中場的名字。

在香港大球場，相隔13年的兩場比賽，刻劃出黃洋的過去與未來。



2011年，27歲的黃洋在香港理工大學畢業不久，本來早已放下的「職業足球員」目標，卻在香港重燃，隨當時剛奪得港甲冠軍的傑志操練三周後，他赫然身處坐滿33967人的香港大球場，在英超挑戰盃對車路士，還正選上陣；中場線的對手不是別人，正是林柏特。

車路士在2011年訪港，在英超挑戰盃對傑志，黃洋（最右邊）第一戰便要對上杜奧巴、林柏特等當時的頂級球星。（Getty Images）

13年轉眼就過，今天的大球場上，黃洋眼前的對手由林柏特換成了高基——赫赫有名的馬體會One Club Man，而林柏特也早就退役並成為了領隊。

高基現年32歲，在中場穿針引線，偶爾一個精準長傳讓翼鋒走位，引來全場歡呼。相較之下，黃洋已40歲且畢竟已退役，儘管特地為了這場比賽訓練兩周，也難以跟上對手速率、一時間也不太能融入換上不少新血的傑志陣容。

黃洋（右）和高基（左）都是各自球會的隊長、也畢生只效力這間球會。（高詩琦攝）

黃洋的觸球次數寥寥可數，但大哥畢竟是大哥，賽前明言「專注比賽、踢好啲、對自己有交代」，即使吃力，他仍盡力跟對手對抗，儘管馬體會以對抗性聞名，他仍嘗試剷走對手腳下球。傑志上半場兩度失守，馬體會的新前鋒索洛夫短時間內攻入兩球，大哥也顯得有點失落。

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19分鐘轉眼便過，他將隊長臂章轉交到陳俊樂——現在的港隊和傑志中場，黃洋在掌聲中最後一次以傑志球員的身份步出邊線，接下花束、揚了揚手便回到後備席坐下，他深知這場比賽對傑志來說是重要的季前備戰，不願阻延。

其實即使到了半場，黃洋仍穿着後備的龜背，以傳球幫助隊友熱身，他對球隊的責任沒有隨那19分鐘結束，而是到最後一秒。

下半場，馬體會換盡11個人，被換下的如祖奧菲歷斯、艾斯派古達早已更衣、換上拖鞋才回來，但黃洋仍全套球衣在後備席上看比賽，馬體會再入三球，但迪美路夫為傑志扳回了一球，黃洋也拍掌。

傑志對馬德里體育會。（高詩琦攝）

球證鳴笛完場，傑志1：6落敗，成為了黃洋真正的最後一場比賽。雖然大敗，但賽後球會向黃洋送上鑲好的19號球衣和波砵，黃洋帶着太太和父母一同領受，氣氛又變得溫馨；事實上，賽後，黃洋獲得的歡呼聲，比起馬體會任何一位球星都要多，不僅是向他送花的傑志球迷們，還有穿其他球隊球衣的球迷也一樣；黃洋也捨不得離開，留下來為球迷簽名良久。

作為香港球員，黃洋幾乎踢盡了一切能踢的比賽，無論在球會或香港隊也早已是Legend。時間是公平的，運動員生涯有限，但也僅是人生的一個精彩章節，未來還有更多在等着黃洋，也有更多人在等着黃洋。

傑志為了今場比賽推出不少精品，除了比賽紀念毛巾、Tee、新季球衣，還有有黃洋印字的限量球衣、襟章、頸巾等，排隊者眾，人龍中一位女子穿着醒目的粉紅球衣，正是黃洋出道第一戰、2011/12球季傑志作客球衣，還印上了英超臂章，顯然是對車路士那場穿的那一件。意義如此重大的球衣，穿着它的，自然就是黃洋的太太Fiona。

Fiona在大球場開閘不久已到精品店排隊，準備買丈夫的相關周邊。（高詩琦攝）

「之前一直在澳洲，之後回到上海工作的時候，有一個朋友介紹我們認識，他是黃洋的Cousin，他（朋友）說他的Cousin（黃洋）也是單身，就認識了。」Fiona以溫柔的聲線告訴記者，自己本來沒有留意足球，全因3年前認識了黃洋才開始睇波，在國際學校任教的她，3年來偶爾來港都會入場看比賽，黃洋的最後一戰，她當然不會錯過，還親自隊排買周邊，「全部都要買！」她樂不可支。

黃洋和太太Fiona。（高詩琦攝）

比賽後，黃洋一直牽着Fiona的手繞場，直到來到擠滿傑志球迷的看台前，才停下來、走向球迷道別和合照，Fiona在一旁看着，滿是感動。黃洋人生的下個章節，也許不再是香港球員的身份，但未來倘與太太一同回望13年的回憶濃縮而成的這一晚，大概也是人生中難忘一幕。