巴黎奧運｜中國羽毛球「一姐」陳雨菲暫別羽壇：告別是為更好重逢
撰文：體育來稿
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中國羽毛球「一姐」陳雨菲突然投下震撼彈，周一（5日）凌晨發短片宣布暫別羽壇。「世界那麼大、我想去看看；人生那麼長、也要敢於停下。告別是為了更好的重逢，下次一定要好好見面！」
撰文：彭仲謙
近年安洗瑩、戴資穎、陳雨菲和山口茜四位亞洲球手加上西班牙球后馬蓮，幾乎壟斷女子羽毛球各項大賽冠軍，可是一身傷患的戴資穎已預告退役在即，馬蓮不幸在奧運四強對何冰嬌時膝部再度重創，賽後發文也暗示不會重返賽場，如今連陳雨菲也宣告暫別，曾經星光熠熠的女子羽壇一下子凋零起來，只剩下安洗瑩和山口茜二人馳騁。
別忘記安洗瑩自去年杭州亞運起也是一身傷患，今屆奧運也是在膝傷中紮住上，並在贏得金牌後炮轟韓國羽協和國家隊輕視她的傷患，誤診下導致她要花更長時間復健。
26歲的陳雨菲為上屆奧運金牌得主，影片中的她即將告別巴黎選手村，先祝賀中國隊隊友何冰嬌贏得今屆奧運女單亞軍，同時希望粉絲及網民減少兩人之間的比較。她發出告別帖文後，球迷與粉絲紛在帖文下方留言支持，希望陳雨菲能好好休養，期待她重返球場的一天。
陳雨菲在今屆奧運女單八強不敵何冰嬌止步，她對成績感可惜，又表示在準備奧運的三年間出現很多身心靈的問題，希望接下來可以好好休息以調整身心，亦寄語大家希望可以放鬆開心享受生活，不知歸期。及後陳雨菲更將自己的微博賬號易名為「陳雨菲休假中」 。
現時世界排名第二的陳雨菲2017年冒起並首次晉身世錦賽四強，2019年踏入巔峰期豪取6項世界羽聯（BWF）巡迴賽再加上年終賽冠軍，讓她榮登世界第一，可是她的大賽運平平，世錦賽和亞運都是跟冠軍擦身而過，唯一例外是在2021年東京奧運決賽擊敗戴資穎封后。今屆奧運她八強出局，衛冕失敗。
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