巴黎奧運｜5000米最後直路「大炒車」　英國球星之子怒斥被踩跌

巴黎奧運男子5000米初賽，進入最後100米直路時，英國的佐治米斯（George Mills）與其他跑手碰撞，引起數人跌倒。雖然最後他們仍能晉級，但米斯賽後十分憤怒，認為法國跑手希爾（Hugo Hay）將他踩跌，兩人更出現口角及爭執。



男子5000米初賽「大炒車」。（Getty Images）

男子5000米初賽，佐治米斯在跑道上跌倒，並引致另外三人倒在地上，包括西班牙的Thierry Ndikumwenayo、難民隊的Dominic Lobalu以及荷蘭的Mike Foppen。

賽後佐治米斯顯得十分憤怒，他找到法國跑手希爾後，立刻上前指責後者。希爾嘗試平息其怒火，但米斯在口角中推了他一下，之後希爾曾用手搭在他肩膀上意圖表示友好，但被米斯甩開。

米斯（左）賽後十分憤怒，找到希爾（右）後立即上前指責對方。（路透社）

佐治米斯向BBC記者抱怨：「我覺得事情已很明顯，我被踩了。我已進入最後直路，然後『砰』，那個法國人讓我跌倒了。」

他續稱對自己來說，這本是一場完美初賽：「我在6分鐘內跑完最初2000米，我當時的感覺是：這個場上沒有能以這個速度拋離我。然後我便看看會否有不錯成績，卻在最後直路處被踩跌，重重地跌在地上，我還能做些什麼？」

被問到跟希爾說了什麼時，他僅回答：「或許不允許說出來。」

這名英國跑手的父親，是前英格蘭國腳米斯（Danny Mills），曾效力過曼城及列斯聯。25歲的佐治米斯在六月的歐洲錦標賽中，憑男子5000米奪銀。

佐治米斯父親，是前英格蘭國腳米斯（左）。（Getty Images）

根據賽制，每組只有前8名才能晉級，佐治米斯只得第18位，西班牙的Thierry Ndikumwenayo更未能完成賽事，不過裁判最後裁定該4名受影響選手晉級，因此佐治米斯仍有機會在決賽爭奪獎牌。