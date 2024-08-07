巴黎奧運｜運動攀登速度賽米露絲羅摘金　兩破世界紀錄強勢封后

波蘭選手米露絲羅（Aleksandra Miroslaw）贏得奧運史上首面運動攀登女子速度賽金牌。米露絲羅在初賽兩破世界紀錄。

在上屆東京奧運，運動攀登首次被列為奧運項目，將速度賽、難度賽及抱石賽合併為全能項目，分為男、女子各一面金牌。在今屆巴黎奧運，運動攀登分拆，難度賽及抱石賽為一項，速度賽則獨立出來，各分男、女子，合共4面金牌。



波蘭選手米露絲羅贏得運動攀登女子速度賽金牌。（路透社）

運動攀登女子速度賽最後八強在今日（7日）舉行，以淘汰賽形式一場過，最快爬到頂勝出。在八強，30歲的米露絲羅面對西班牙選手盧美奧佩雷絲（Leslie Adriana Romero Perez），她以6.35秒到頂，比7.06秒的對手快。休息一會兒，米露絲羅就要出戰四強，面對波蘭同鄉卡魯嘉（Aleksandra Kałucka）。雖然卡魯嘉爬出個人最佳成績6.34秒，但米露絲羅以6.19秒率先登頂，闖入決賽。

波蘭選手米露絲羅贏得運動攀登女子速度賽金牌，中國的鄧麗娟得銀牌。（路透社）

米露絲羅的決賽對手是中國代表鄧麗娟，兩人的速度非常接近，看下去米露絲羅曾一度落後，兩人幾乎同時拍打石牆頂的計時板。鄧麗娟創出個人最佳的6.18秒，但米露絲羅還是技高一籌，快0.08秒爬到頂，以6.1秒封后，贏得速度賽女子冠軍。

波蘭選手米露絲羅贏得運動攀登女子速度賽金牌。（路透社）

上屆速度賽沒有獨立成項，與抱石賽及難度賽合併計分，令擅長速度賽的米露絲羅較輸蝕。米露絲羅在去屆的速度賽決賽以刷新當時世界紀錄6.84秒的成績排第一，但乘上抱石賽及難石賽積分後，總分排第四完成，未能獲得獎牌。過去3年，米露絲羅在速度賽屢創世績，在兩屆奧運之間7度刷新自己保持的世界紀錄，加快至6.24秒。

波蘭選手米露絲羅贏得運動攀登女子速度賽金牌。（路透社）

來到巴黎奧運，米露絲羅持續勇態，在決定種子排名的初賽兩度打破世界紀錄，第一次爬到6.21秒，之後第二次更爬到6.06秒，將世績大幅推前。雖然她在淘汰賽及八強階段都未能再破世績，但強勢封后，贏得奧運金牌圓夢。

波蘭選手米露絲羅贏得運動攀登女子速度賽金牌，賽後與丈夫兼教練慶祝。（路透社）

米露絲羅賽後表示這面金牌意義重大，因為這是速度賽在奧運的第一金，感覺十分美妙。對於決賽的成績相當接近，米露絲羅說：「這是一場緊湊的決賽。我只是專注自己爬，沒有望過右邊一眼，也沒有理會時間，只專注自己身上。」

對於速度賽可以獨立成項，米露絲羅說：「這不代表變得容易輕鬆。」她表示參加完東京奧運後，她便為巴黎奧運做準備，全力以赴，發揮出應有的實力。

在決賽落敗的鄧麗娟得銀牌。在季軍戰，另一位波蘭選手卡魯嘉擊敗印尼的莎莎比娜（Rajiah Sallsabillah）得銅牌。

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