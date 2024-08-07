巴黎奧運｜中國「羽毛球男神」王昶返國　被瘋狂粉絲嚇至奪路而逃

中國羽毛球男雙銀牌得主王昶外貌英俊，經過今屆奧運後知名度大增。他周三（7日）回國在北京落機，大批女球迷守候迎接，但球迷們過於熱情，他不得不慌忙走避；相比之下，其拍檔梁偉鏗便相當「安全」，形成強烈對比。



王昶/梁偉鏗殺入男雙決賽，雖然不敵中華台北的李洋/王齊麟，與金牌擦身而過，但王昶因為俊俏外貌吸引大批球迷，也說得上一戰成名。

王昶（右）因英俊臉孔在內地人氣急升。（Getty Images）

《新浪娛樂》報道，王昶與梁偉鏗、陳雨菲、何冰嬌等羽毛球選手，周三回到北京，出機場後即被大批球迷包圍。影片中看到王昶下電梯時，前後左右都被粉絲「包抄」，粉絲們舉起電話拍短片和硬照，他本人則尷尬地用花束遮住臉龐。

手捧兩束鮮花的王昶，在熱情粉絲的追趕下「落荒而逃」，甚至還需「秦王繞柱」，才能跑上旅遊巴，場面相當瘋狂。

王昶在熱情粉絲追趕下奪路而逃。（影片截圖）

報道續稱，王昶事後在粉絲群中留言，希望大家理智一點：「行李差點給我擠沒了。」但亦幽默地開起玩笑：「但看得出有些粉絲身體素質還是不錯的，不愧是體育粉，拿着相機跑的（得）還挺快。」

王昶事後在粉絲群留言回應。（新浪娛樂微博）

有趣的是，從影片所見，王昶拍檔梁偉鏗「安然無恙」地推着手推車離開，附近未有多少粉絲，與拍檔形成強烈對比。

相比起極高人氣的拍檔，梁偉鏗離開機場過程「安然無恙」。（影片截圖）

完整接機片段（微博）

今屆巴黎奧運，內地體育界的「飯圈文化」備受批評，特別是乒乓球女單決賽，陳夢對撼孫穎莎一戰，現場近乎一面倒地全是支持孫穎莎的粉絲，甚至有人對陳夢喝倒采、舉中指。

周二晚上，北京市公安局大興分局通過官方微博公布，有女性網民在奧運乒乓球女單決賽後，於微博平台發表詆毀運動員和教練員信息，已將其刑事拘留。事後有人「起底」，發現疑似該女性網民的微博，賽後以不堪用語形容陳夢與教練馬琳，盛傳現在該用戶已改名及被禁言，並在信息一欄表示：「已老實求放過，sorry我錯了。解封第一時間發帖子給大家道歉。」

盛傳涉事微博，當事人以不堪方式詆毀陳夢。（微博圖片，經簡單處理）

今次王昶事件亦引來不少批評，「求求别飯圈了，毒害了乒乓球，別禍害羽毛球了」、「再說一遍別給我奧運健兒飯圈化了」。