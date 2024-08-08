巴黎奧運直擊｜51歲高齡雖敗猶榮　殿堂級滑板「大叔」贏盡掌聲

16歲的英國少女Sky Brown日前贏得巴黎奧運女子滑板公園賽銅牌，與她攜手踏上賽場的還包括另一位同齡女生Lola Tambling。可是就算兩人年紀相加，也不及另一英國男將Andrew Macdonald。

這位原代表美國的51歲滑板界傳奇，兩年前取得英籍，今屆以高齡首度出戰奧運，縱在男子滑板公園資格賽止步，他仍能讓全場享受其中，獲眾人站立為他喝采。

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



Andrew Macdonald造型很不「板仔」，新一代幾乎都以白衫配工人褲示人，他卻以藍色上衣配搭鮮黃色頭盔，有選手說，這讓他想起一套80年代的滑板電影。

51歲的Andrew Macdonald證明年齡只是數字。（01體育記者袁志浩攝）

這位曾經用滑板穿越白宮的老將，八度成為世界盃盟主，更是極限運動會（X Games）碗池賽（vert skateboarding）得獎最多的紀錄保持者——曾23次贏得獎牌，當中包括與另一滑板傳奇Tony Hawk（世上首位完成空中900度旋轉的滑板運動員）夥拍出戰的雙人賽。

最近一次Andrew Macdonald在極限運動會獲獎，已要數到2012年；他1994年成為職業滑板運動員，今屆其餘21位參賽選手中，有20位當年均未出世。

「假如有一個人值得參加奧運，那肯定是他。」有跟他同場比賽的滑板運動員說。

在Andrew Macdonald稱霸的年代，滑板離奧運仍很遠很遠，甚至並不普及，雖然他曾在1996年阿特蘭大奧運閉幕禮上，與一眾滑板好手進行表演，但他從來沒想過有一天會站在這個舞台上，「我的目標只是去奧運，我來到了，所以我享受每一分鐘。」他登場時高舉滑板扮鬼臉，板上戴同色頭盔的「骷髏頭」跟他有幾分相似；又做手勢自嘲已經51歲。

Andrew Macdonald表明不退役，因為滑板令人保持年輕。（01體育記者袁志浩攝）

比起年輕一輩運動員，Andrew Macdonald的動作難度不算高，但整體相當流暢，結尾動作嘗試打空翻失敗跌落地，他依然笑得開懷，像體操運動員一樣展開雙手，觀眾也因他投入其中，最終首輪獲76.61分，讓全場不滿到狂噓裁判。

「那一記動作我是為觀眾而做的。老實說，我根本沒有看過計分板，即使每一輪都從板上跌下來，我都毫不介意。」

Andrew Macdonald有心有力。（01體育記者袁志浩攝）

他與教練打賭，只要完成某跳躍動作，即可獲一顆蒙古選手的徽章，結果「夢想成真」，賽後向記者津津樂道；訪問期間又突然退後數步，拿出電話拍下自己被包圍的「可愛」畫面。他就是「有趣」的代言人，「無論你什麼年齡，都可以很有趣。」

Andrew Macdonald為了奧運延績滑板生涯。（01體育記者袁志浩攝）

Andrew Macdonald證明年齡只是數字，「我不會因為變老而退役，只會因為退役而變老，滑板令我保持年輕。」他多年來以碗池為主項，那是14呎高、每邊尾端有近兩呎垂直的場地，選手能更有速度及騰空時間做動作，但奧運公園賽講求路線設計，不能單靠技術，他便努力訓練。

「我12歲就玩滑板，一直學習新動作跟技能，因為滑板是種藝術、創作，沒有對與錯，同一個動作也可以各有風格，不會悶，我可以日日玩。」

Andrew Macdonald贏得所有對手尊重。（01體育記者袁志浩攝）

「所以我不能停下來，這是為了我的心理跟身體健康着想！」

今天練習時一直失手的他，最後一輪比賽終完成了心目中渴望的那記動作，開心、興奮、解脫、感觸，把所有情緒一次爆發出來，放聲大叫。

Andrew Macdonald雖出局但獲得全場起立鼓掌致敬。（01體育記者袁志浩攝）

「這是我今天最喜愛的時刻。」全場觀眾也站起來，鼓掌致敬這位一代傳奇。

「我不想我贏，是因為有些人落敗；我渴望我贏，是因為我做到了最好。」

下屆洛杉磯奧運，相信年齡不會成為Andrew Macdonald的阻礙，期待再在賽場上享受他帶來的樂趣。