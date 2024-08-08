巴黎奧運．乒乓｜韓國男團遭中國隊橫掃出局　教練道出絕望真相

韓國乒乓男團在8強與中國隊爭晉級，注定是一場硬仗，結果韓國隊直落三場落敗，無緣為韓國增添一面獎牌。韓國男團教練朱世赫賽後不禁落淚，坦言中國隊這一道高牆，20多年都越不過。



中國男團輕鬆直落三場擊敗韓國隊。（路透社）

巴黎奧運乒乓男子團體賽8強，韓國隊抽中與頭號種子中國隊爭晉級。中國首場雙打由馬龍與王楚欽拍檔出戰，未遇太大壓力直落三局取勝，其後樊振東與王楚欽登場戰單打，同樣以局數3：1勝出，韓國男團以0：3落敗，無緣四強。

（路透社）

「每次對上中國隊都落敗，輸足20多年。」韓國男子隊教練朱世赫賽後受訪時，以毛巾掩臉落淚，並訴說着令人絕望的事實。

現年44歲的朱世赫，曾經是韓國國家隊的成員，當年以削球打法聞名，更有「天下第一削」之名。朱世赫生涯獲獎無數，偏偏大賽總是與冠軍無緣，不論奧運﹑世錦賽﹑亞運會也多次不敵中國隊。

朱世赫不敵中國後不禁落淚。（微博截圖）

朱世赫在2022年上任成為韓國隊教練，可惜依然未能打破宿命，韓國隊對上一次在大賽擊敗中國隊，已經是1986年漢城（現稱首爾）亞運，即使韓國在1990年亞運團體奪金，晉級過程沒有對上中國，對中國隊的不勝紀錄已長達38年。

韓世赫曾是韓國國家隊的成員，他的打法以削球為主。（資料圖片／Getty Images）

雖然韓國男團仍是敵不過中國隊，朱世赫盛讚麾下，「他們懷着為國爭光之心出戰，他們每次都挑戰自己，從來想過放棄，已盡了最大努力。」

韓國男團未能為國家再帶來一面乒乓獎牌，朱世赫坦言運氣不在他們一方，「抽籤太令人失望，對我們球員的太殘酷，如果我們的對手不是中國，或許結果有所不同，當我看到瑞典擊敗德國晉級四強，我十分沮喪。」