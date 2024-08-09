巴黎奧運直擊｜盧蔚豐謙卑應對落敗　港跆拳道堅韌精神值得被看見

被上屆奧運金牌﹑頭號種子的烏茲別克選手輕鬆擊敗後，對手卻主動舉起盧蔚豐的手，示意觀眾送上掌聲。

「對手有禮貌，發揮到跆拳道精神。」盧蔚豐謙虛地說。

其實他每場比賽踏上台階後，都逐一向四面觀眾鞠躬，離開前亦如是，在運動員中屬少數。大概是對手都認同，他有一種精神值得被看見。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



盧蔚豐，香港史上首名跆拳道代表在奧運登場。（01體育記者袁志浩攝）

眼前這位1.9米的男生身材略為瘦削，近乎平陰的「冬菇頭」，予人感覺文質彬彬；若然在街上遇到，很難相信盧蔚豐是位跆拳道選手。

脫下眼鏡的盧蔚豐穿上跆拳道袍卻依然生澀，他步入巴黎大皇宮時身體彎曲起來，聽見「加油」便回頭向觀眾微微揮手，彷彿是被奧運舞台的氣勢震懾，比起對手亦像缺了點自信。

步入巴黎大皇宮，盧蔚豐不時向觀眾揮手。（01體育記者袁志浩攝）

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教練賽前形容盧蔚豐是「大賽型選手」，他果真上場便「變樣」，首場擊敗難民隊代表晉級；次仗遇上東京奧運兼杭州亞運金牌得主拉舒托夫（Ulugbek Rashitov）亦沒怯場，即使一度被踢跌，仍咬緊牙關，「同自己講，企返起身，無事嘅，唔好咁快認輸。去，就有機會（反勝），唔去，就無機會。」

也許是對方覺得盧蔚豐應該同樣獲得肯定，完場後主動高舉他的右手，示意觀眾送上掌聲鼓勵。

面對「世一」及東京奧運金牌得主，盧蔚豐依然博盡。（01體育記者袁志浩攝）

「對手好有禮貌，發揮到跆拳道精神。」盧蔚豐只輕輕帶過，沒有領功。記者感覺他其實更有禮貌，除了甫走至採訪區便連說「辛苦晒、辛苦晒」，他更是少數每一場比賽上台與落台前，都向四面觀眾席鞠躬的運動員，其謙卑更值得讓人看見。

「我會努力收窄（跟世界列強的）差距，甚至乎超越（他們），我相信可以的。」

每次上場﹑落場，盧蔚豐都向四邊的觀眾鞠躬。（01體育記者袁志浩攝）

每一仗大家都在見證盧蔚豐的成長，從開始前緊張到心跳加速，到面對「世一」亦能心情平和地應付，「都係咁樣，無嘢好驚㗎。」教練說他必要時懂得向身邊人求助，心態一直在進步。

多得拉舒托夫殺入決賽，盧蔚豐獲得「復活」的機會，縱然不敵另一名世界冠軍﹑中國選手梁育帥，無緣銅牌戰，但根據奧運官網顯示，在17位同級別運動員中，盧蔚豐最終取得第七名，「好似發緊夢咁」。這個夢並非幸運之神眷顧，而是如他所言，「機會是留給有準備的人」。港隊跆拳道代表今屆第一次踏上五環舞台，但相信不會是最後一次。