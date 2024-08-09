巴黎奧運女排四強︱兩大巨星對決不似預期　意大利技術擊倒土耳其

當今兩大女排超級巨星華加絲（Melissa Vargas）和伊高露（Paola Egonu），在巴黎奧運女子排球準決賽一決高下，這場由土耳其和意大利兩大「長人美女團」合演的重量級戲碼，戰況不似預期，土耳其側重華加絲一人，發揮不及整體戰出色的意大利，0：3敗陣跌入銅牌戰，只能與巴西爭奪該國歷來首面排球獎牌。



巴黎奧運女子排球︱土耳其超級巨星華加絲（Melissa Vargas）。（路透社）

土耳其過份倚賴華加絲

土耳其女排近年有一批天才橫溢又有高度的年輕球員火速冒起，實力大增，同為24歲的華加絲（Melissa Vargas）和卡拉吉（Ebrar Karakurt）兩大新星扣球動輒過百公里，配合26歲的芭拉甸（Hande Baladin）和25歲的古妮絲（Zehra Gunes) 兩位美女副攻手，土耳其進攻火力非常強大，加上37歲的隊長鄧達（Eda Erdem Dundar）經驗豐富，她們打出水準時毋懼任何球隊。

問題是她們的水準往往在大賽不夠穩定，東京奧運土耳其在分組賽首仗能以3：0擊敗中國，出線八強後又會以2：3不敵身高完全輸蝕的韓國爆冷出局。土耳其女排近年每逢大賽總是「這麼近、那麼遠」，直到2023年才一口氣拿下歐錦賽和VNL雙冠，最大分野就是她們終於等到華加絲穿上被稱為「網上蘇丹」（Sultans of the Net）的土耳其戰衣。

伊高露同樣受制 但意大利整體戰出色

天才橫溢的華加絲在古巴出生和成長，卻因故被迫轉籍，她在陣下土耳其如虎添翼。今年VNL土耳其在8強止步，無阻華加絲以293分成為得分王，平均每場獲22.54分。她的能力毋須懷疑，可是攻勢太集中在華加絲一人身上，往往會被同級對手看穿，擅打整體戰的意大利使出雙人攔網戰術阻擋華加絲，這位超級得分王全場43次出手扣殺，只得17分，以她慣常的效率而言，非常不理想。

意大利陣中也有位巨星級的伊高露，身高1.93米的她，扣球高度達到3.44米，而且力量驚人，2022年她在VNL創下扣球時速112.7公里，打破保絲高域保持的世界紀錄，她最拿手的對角攻擊，對手基本上難以阻擋。近年意大利女排成績愈來愈好，一大原因是她們擁有伊高露。土耳其教練辛達尼利（Daniele Santarelli）也是意大利人，太太更是意大利隊主將之一的自由人珍娜露（Monica De Gennaro），土耳其同樣採用針對戰術，嘗試封擋伊高露的擊球。

巴黎奧運女子排球︱意大利成功擊敗土耳其，首入決賽。（路透社）

土耳其自由人成最弱一環

伊高露的發揮也不如平時，43次起手扣殺得21分，連同發球和攔網，共得24分，跟土耳其集中在華加絲身上不同，主攻施娜（Myriam Sylla）也獲12分，副攻花亞（Sarah Luisa Fahr）得9分，加上球隊打法注重整體，防守出色，戰術靈活多變，成為勝負分野。

土耳其今屆奧運名單一大爭議位，是東京奧運正選自由人阿古絲（Simge Şebnem Aköz）未能入圍，教練辛達尼利只選入柯姬（Gizem Orge）一個自由人。柯姬今仗發揮平平，多次被意大利針對攻擊得分，土耳其整體防守能力和走位配合均欠默契，進攻方面除華加絲一人之外，無人得分達雙位數，終以22：25、19：25、22：25敗陣。

巴黎奧運女子排球︱伊高露賽後擁抱珍娜露。（路透社）

傳奇教練掌帥領意大利女排首奪獎牌

2023年尾意大利女排聘得曾帶領意國男排長居世界巔峰的傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，今年意大利女排在VNL總決賽再度封后，表現更上層樓，並榮升世界排名第一，當時外界對她們的實力只是半信半疑，畢竟各隊為備戰奧運，或保留實力。

如今意大利在巴黎奧運先在C組首名出線，八強3：0擊敗保絲高域領軍的塞爾維亞、四強再次一場3：0技術擊倒華加絲壓陣的土耳其，首度殺入決賽，她們顯然絕非為亞軍而來。

意大利坐銀望金，完場後一班球員彷彿如釋重負，齊齊躺在球場上留下一張有趣合照。（路透社）

事實上兩隊今屆前的最佳成績都只是八強，因此置身準決賽已是她們歷來最佳成績。土耳其只能跟巴西爭銅牌，意大利坐銀望金，完場後一班球員彷彿如釋重負，齊齊躺在球場上留下一張有趣合照。

巴黎奧運女排

8月10日 23:15 銅牌戰 巴西 對 土耳其

8月11日 19:00 金牌戰 意大利 對 美國



美國女排連續兩屆奧運入決賽。（Getty Images）

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