巴黎奧運霹靂舞懶人包｜賽程+時間表一覽 女子組今日上演
撰文：趙子晉
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巴黎奧運霹靂舞（Breaking）今屆首度躋身五環大家庭，女子組賽事今日舉行，舞者在協和廣場（Place de la Concorde）一決高下，卻隨時成為奧運「最後一舞」。
本文列出奧運霹靂舞的賽程及時間，讀者可留意電視免費直播。
奧運霹靂舞｜時間及賽程
8月9日22:00 女子組資格賽：荷蘭 對 難民隊
8月9日22:00 女子組小組賽
8月10日02:00 女子組8強
8月10日02:47 女子組4強
8月10日03:19 女子組銅牌戰
8月10日03:29 女子組金牌戰
8月10日22:00 男子組小組賽
8月11日02:00 男子組8強
8月11日02:47 男子組4強
8月11日03:19 男子組銅牌戰
8月11日03:29 男子組金牌戰
奧運霹靂舞｜背景
巴黎奧組委在2019年2月公布，滑板﹑衝浪﹑運動攀登及霹靂舞4個項目將會出現在巴黎奧運，霹靂舞首度亮相奧運。
霹靂舞發源於1970年代的紐約，直至90年代開始舉辦國際比賽，近年不時出現在大型運動會，包括2018年布宜諾斯艾利斯的青年奧運會、2023年的杭州亞運，也是正式賽項之一，可惜在四年後的洛杉磯奧運，不被納入項目。
巴黎奧運的霹靂舞項目分成男﹑女子組，各16名「B-Boys」與「B-Girls」，分成4個小組，以單對單形式舉行，決出每組兩個出線資格，8強再以單對單形式的淘汰賽，評審根據選手的創意﹑技術﹑個性﹑表現力﹑音樂性及多樣性評分。
奧運霹靂舞｜焦點選手
2023年杭州亞運的霹靂舞賽事，同樣是奧運資格賽，可惜沒有香港運動員躋身霹靂舞的奧運舞台。來自美國的B-Boy Victor（Victor Montalvo）與立陶宛的B-Girl Nicka（Dominika Banevič）是應屆男﹑女子世界冠軍，無疑是巴黎奧運的奪金大熱，日本的B-Boy Shigekix（本井重幸）也值得留意。
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