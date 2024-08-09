巴黎奧運女排四強︱美國巔峰決再勝巴西　雙人攔網戰術封死嘉比

巴黎奧運女子排球上演兩場準決賽，頭場是上屆金牌戰「翻版」美國對巴西，尾場由意大利對土耳其，實力旗鼓相當的四支頂級女排球隊，兩場大戰情況卻截然不同。美國與巴西要打足五局才分勝負，今年世界排球聯賽（VNL）冠軍意大利面對擁有最強得分手華加絲（Melissa Vargas）的土耳其，帶點意外地以局數3：0輕勝，首次晉身決賽爭金牌。



巴西隊長嘉比每次起手，美國隊都會派出雙人攔網招呼。（Getty Images）

上屆奧運金牌戰翻版

3年前東京奧運，美國女排在決賽3：0擊敗巴西首度奪金，2012年起執教的基拉利（Karch Kiraly）教練今屆選出一個以上屆金牌班底為主力，加上4位新血的組合力爭衛冕，大槌手拿臣（Jordan Larson）復出第4度戰奧運已退居二線角色，在邊線輔助教練和支援隊友。今屆提早在四強再次遇上巴西，兩支風格截然不同的隊伍合演一場扣人心弦的激戰。

美國隊陣中沒有一位巨星級球員，勝在體能好又注重整體配合，打法快速、機動、擊球力量大；巴西焦點集中在隊長嘉比（Gabi／全名：Gabriela Braga Guimaraes）一人身上，平均身高不及各大對手，陣容上這代巴西女排不再如昔日橫掃球壇時期那樣每個位置都是星光熠熠，長處是球員之間的配合和默契較強，教練古馬雷斯由2003年開始帶隊，是一手將巴西女排帶到世界之巔的靈魂人物，經驗豐富。

美國女排連續兩屆奧運入決賽。（Getty Images）

美國雙人攔網「招呼」嘉比奏效

明知嘉比是巴西隊得分之匙，美國隊刻意用雙人攔網「招呼」她，不惜氣力在她每次起手都派出兩人封擋，由於嘉比身高不及對手，這招非常奏效，得分能力大減；而美國隊首戰奧運的兩大主攻布琳瑪（Kathryn Plummer）、史堅娜（Avery Skinner）在這場大戰光芒四射。

美國首局贏25：23，巴西以25：18扳回一城，美國第三局再贏25：15，嘉比頭3局受制美國隊雙人攔網下擊球屢次被擋，關鍵的第四局這位巴西隊長及時挺身而出，不再向對手正面硬打，利用速度在對手未升起時閃電出手制勝，加上20歲小將安娜姬絲天娜（Ana Cristina Souza）多次強力扣殺多次得手，以一局25：23再次扳平。

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巴西連續兩屆奧運負美國

巴西迫美國打決勝局，戰況卻不似預期，基拉利教練再次變陣，巴西隊未能適應，而且小將安娜姬絲天娜壓力下頻頻打失，嘉比身手再好也獨力難支，美國15：11勝出，局數3：2力克巴西，連續兩屆置身決賽。賽後巴西眾將非常失望，37歲的泰爾莎（Thaisa Menezes）更哭成淚人。

今仗嘉比47次出手只得15分，效率罕有地低，她全場獲16分，也有10次救球；安娜姬絲天娜獲巴西全隊最高24分。美國隊的布琳瑪獲全場最高的26分，史堅娜也有19分，祖絲（Annie Drews）也有18分。

美國隊教練基拉利。（Getty Images）

美國女排決賽與意大利爭金

巴西與美國女排實力相當，美國今場勝在基拉利教練的調動及變陣時機，球隊在攔網方面其實瑕疵不少，惟全隊整體發揮平均，成功減低嘉比進攻威力下，足以獲勝。

今屆再入決賽，美國想衛冕這塊金牌卻不容易，因為她們要面對狀態最佳球隊——意大利。