霹靂舞｜由奧運而生的夢想　港將衝奧失利感恩一切發生

作為巴黎奧運排名賽壓軸的「WDSF霹靂舞世界系列賽香港站」，周五（15日）假灣仔伊利沙伯體育館上演首日賽事，香港派出3男3女代表出賽，最終均在海選止步，無緣明年的奧運資格系列賽（Olympic Qualifier Series；OQS），意味追逐奧運夢想旅程告終。

然而，即使因奧運而備受起關注，他們的霹靂舞，卻從來也不是為奧運而跳。



香港霹靂舞代表自去年11月起出戰多站奧運計分賽爭取積分，香港這次獲WDSF（世界體育舞蹈總會）授權，主辦最後一站的奧運計分賽、屬最高級別的WDSF霹靂舞世界系列賽（WDSF Breaking for Gold World Series），世界級霹靂舞者均來港爭取奧運積分。

港隊派出4名亞運代表施嘉鑫（B-Boy C Plus）、曾子驊（B-Boy Think）、陳嘉怡（B-Girl Lady Little）、黃昭惠（B-Girl Lady Banan），以及本地排名第三的張卓文（B-Boy Ex）與張麗怡（B-Girl IFree）參戰。

6名香港代表主場出戰世界系列賽。（林靄怡攝）

調皮靈活地在圓形舞台地板旋轉、以意想不到的姿勢Freeze（定點）滯空，舞者們展現世界級實力，港將亦在主場施展渾身解數，亞運代表B-Boy Think舉手投足更予人煥然一新，比兩個多月前的舞風和表現力更豐富。最終港將在激戰後於海選止步，無緣打入前16位晉身32強，與16名種子選手對決。

C Plus在海選僅排第44名，無緣晉身32強，料無緣明年資格賽爭取奧運席位。（葉詩敏攝）

6名代表中以Think排名最高，在61人中以330.5分排第30，Ex及C Plus則以324.4分及315.2分，分別排第36和44名；女子組方面，Lady Banan以283.9分排第30名，IFree及Lady Little則分別以261.4及26.6分，排第37及40名。由於WDSF將於香港站後結算各選手的累積總分，再定出入選明年奧運資格賽男女各40人名單，未能晉級爭取分數的港將料無緣奧運。

霹靂舞由暗不見光的地下，跳上主流的世界舞台，港將感恩一切發生。（林靄怡攝）

曾在5月法國站闖入32強的C Plus，今日僅排44位，「失望一定有，自覺比賽狀態是有史以來最好，所謂最好狀態並不是場上沒有失誤，而是由頭到尾都沒有放棄，其他對手今日發揮的水準更高。」世界排名第52的C Plus，賽前以排名來說是港將中最高機會衝奧，惟未能躋身成功晉級，坦言已全力應戰，「今日賽制是爭16個位直入32強，比以往世界系列賽更激烈，策略也改變了，成績未如理想，但都做到自己最好，十幾年功力發揮出來。」

香港B-Boy Ex樂在其中。（林靄怡攝）

港隊自去年11月出戰多站奧運積分賽，一年來東征西討，來到最後一站香港站，在主場終結衝奧之旅，今年轉任全職運動員的C Plus和Think亦百感交集。

回望一年努力，30歲的C Plus感觸說：「覺得自己幾有勇氣做這件事，始終香港全職跳舞，別人都說『你咁搏嘅』，但就是要搏、行多一步，對整個文化才會有衝擊和改變。不會後悔，是很好的經歷和旅程。」奧運在他眼中只是其中一個目標，「這個旅程，香港站是最後一個積分站，但奧運完結不代表事情完結，由頭到尾都沒改變想法，奧運只是突然出現的一件事，即使沒有奧運，除訓練自己比賽，仍會繼續培訓下一代。」

Think坦言在亞運沉澱後轉換心態，今日重拾跳霹靂舞的快樂。（林靄怡攝）

他指接下來還有2025年世界運動會和2026年名古屋亞運，「名古屋（亞運）很重要，趁自己仲有力氣想試多次，跳舞是只要仍郁到都會繼續跳。」一個目標緊接下一個，即使今站不完滿，並非終結，「拎到好成績才算完滿，但這是一個很好的回憶，感恩一切發生」。

同樣為衝擊奧運兩年前放棄正職，全心全意投入霹靂舞的Think，奧運夢想隨着海選止步亦正式告終。他得知未能晉級後雖然失望，卻未有像亞運失利般流下不甘的淚水。他坦言亞運後沉澱個多月，轉換心態迎接今仗，「現在心情是有種⋯⋯放下包袱，是另一個開始」。

世界各地強手雲集，氣氛熾熱。（林靄怡攝）

看他在海選似是把雜念拋下，隨着音樂和拍子手腳在地上交替支撐着，臉上盡是滿足和投入，「今年經歷了很多高低起伏，在亞運後沉澱了一段時間，調整心態和演繹方式，今日找回喜歡跳舞這種感覺，不再死板地做動作，配合音樂舞動。」

跳舞對他來說就是一件很純粹的事，衝奧終結卻意味一個新開始，「會是好的開始，一年來好畀心機訓練，一定會有進步。總結這一年，這一刻是好開心，因為人生若有80歲，我現在還未到一半，覺得自己還有上升空間，所以不能短視看這一年。慢慢進步，見到自己同大家一齊進步，已很足夠和開心。」

由奧運而生的夢想即使破滅，他們仍然賽照比，舞照跳。以時間累積的努力，不會白費。