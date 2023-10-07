杭州亞運・直擊｜香港B-Girl正名戰　珍惜可能是最後一次的舞台

香港霹靂舞代表備戰已久，終在周五（6日）歷史性踏上亞運舞台。

「每一刻都同自己講要好好享受，因為人生不知道還有幾多次亞運，甚至下屆未必有霹靂舞，要珍惜。」B-Girl Lady Little（陳嘉怡）說。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



雙手支撐凌空定格，背部旋轉，每個地板動作要用上幾年甚至10年時間磨練，然而霹靂舞並非體院精英項目，運動員要自費出外比賽汲取經驗，港隊亦無駐場教練。要進步的，靠的是一部手機，拍下訓練過程，翻看再翻看。

霹靂舞首度成為巴黎奧運與杭州亞運項目，苦練11年，B-Girl Lady Little與Lady Banan（黃昭惠）取得代表香港資格征戰杭州，二人在高手雲集的資格賽突圍而出，最終在16強循環小組賽止步。

在資格賽名列第15的Lady Little在晉級後，先後與日韓台勁敵對戰，面對世界級高手湯淺亞實（B-Girl Ami）等人，Lady Little達成16強目標，落敗仍感滿足。「對強手都有一定壓力，但要好好享受這個舞台，因為代表自己之外，也是代表香港，要發揮到最好，話畀人聽香港的B-Girl都可以好勁」。

亞運霹靂舞雲集不少世界頂級高手。（葉詩敏攝）

霹靂舞歷史性在亞運亮相，代表香港的Lady Little深感肩負重任，「畢竟不只現場觀眾，遠處香港觀眾都看到直播，一定唔可以衰啦。因為想話人聽，香港運動員都可以好出色」。個子嬌小的Little，野心卻不比其他舞者小，一直希望能與隊友到世界各地跳舞，讓更多人認識香港出產且獨特的霹靂舞者。

杭州亞運：B-Girl Lady Little認為代表香港出賽是身赴重任。（葉詩敏攝）

踏上亞運舞台，她無懼與亞洲勁旅交手，即使實力有距離仍享受台上展現獨特舞風，「每一刻都同自己講要好好享受，因為人生不知道還有幾多次亞運，甚至下屆未必有霹靂舞，可能是我的最後一屆，要珍惜。」她坦言既熱血又感恩，「與世界賽不同，亞運好多人關注，朋友、同事、家人都看電視直播支持我，收到好多訊息，好熱血的一件事，好開心好多香港人、身邊的人支持自己，是一件很感恩的事」。

香港的B-Girl能躋身16強，讓她更添信心，「只要不放棄就可以，準備亞運付出了很多時間、精神練習，今次做到目標，證明我努力就一定得」。

杭州亞運：B-Girl Lady Banan說，會跳到不能跳為止。（葉詩敏攝）

Lady Banan：跳到跳不到為止

同樣16強止步的Lady Banan卻不太滿意晉級後表現，原來她上台前練習時膝蓋不適，負傷上陣：「痛住跳的影響頗大，或多或少都要遷就隻腳來做動作，但主要還是輸自己。」對於初戰亞運，她笑言：「我們幾個剛才形容像是在香港紅館比賽，以前未試過在台上有那麼多燈光照射跳舞，都有點緊張」。Lady Banan坦言對亞運感覺「奇妙」，亦感恩能代表香港出賽，「希望下一屆仍有霹靂舞項目，我會繼續跳到跳不到為止。」