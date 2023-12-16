霹靂舞｜18歲B-Boy Issin擊敗偶像封王　日本冠軍隊強在「自由」

WDSF霹靂舞世界系列賽香港站周六（16日）假灣仔伊館續舉行最後一站巴黎奧運計分賽，日本霹靂舞代表全員6人勇闖16強，最終由B-Boy Issin（菱川一心）和B-Girl Riko（津波古梨心）包辦男女子冠軍。

日本隊舞者今站展現冠軍級實力，男子決賽更掀起全場高潮，年僅18歲的Issin擊敗曾憧憬的韓國強手B-Boy Wing，強勢奪得年終站冠軍，「崇拜是贏不了的，就是崇敬才想擊倒他們」。



日本派出6名代表出戰年終站，男女子代表各奪2冠2季而回，展現強勢。（林靄怡）

亞運金牌得主B-Boy Shigekix（半井重幸）雖缺戰香港站，日本隊仍展現亞洲王者實力，3男3女代表全數躋身16強，其中年僅18歲的B-Boy Issin和B-Boy Hiro10（大能寬飛）殺入4強，兩人分別與韓國和中華台北選手上演強強對決，全場氣氛高漲。

杭洲亞運代表Issin在決賽對上35歲韓國B-Boy Wing，後者除了在應屆亞錦賽封王，亦是今年6月世界系列賽加拿大站冠軍。兩人施展渾身解數對決，風車、頭轉、湯瑪士迴旋等盡放大招，迸出火花掀起全場高潮。最終Issin在三回合中以2：1擊敗自小崇拜的Wing，在香港年終站奪得首面世界系列賽金牌。

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Issin（左）在決賽與韓國名將Wing決鬥三回合，觀眾成最大贏家。（林靄怡攝）

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「今年去了很多站賽事，本來也是很想取得第一，所以贏得冠軍真的好開心。」Issin在領獎後笑說。他指能與友好的隊友Hiro（季軍）一起踏上頒獎台感開心，日本B-Girl Riko與Ayane亦分別奪得冠軍和季軍，問到Issin覺得為何日本隊愈來愈強，他笑說：「大家都不喜歡輸吧。也單純地很熱愛霹靂舞，所以每日都跳舞，努力練習而變得更強。」

Issin擊敗Wing封王，首奪世界系列賽冠軍，教練（右一）和團隊衝上前慶祝。（林靄怡攝）

Issin在4強以3：0擊倒兩屆Red Bull BC One台灣大賽冠軍B-Boy Quake（孫振），再力克自小仰慕的Wing，「我沒有想太多，只是很想向大家展現B-Boy Issin風格的舞蹈，交出100%的表現。」18歲的他與35歲的Wing合演精彩對決，Issin直言興奮，後者是他尊崇的B-Boy之一。

「小時候有很多B-Boy偶像，但現在覺得崇拜人是贏不到的，就是崇敬才想擊倒他們。原本崇拜的人，現在變成想擊敗的人，Wing是憧憬亦很想擊敗的人之一，所以今天贏到真的很開心。」賽前世界排名16的Issin在奪冠後穩奪明年奧運資格賽入場券，「我現在18歲，所有東西都會想贏，所以會專注爭取奧運資格」。

「崇拜才想擊倒」，Issin擊退崇拜的Wing（左）封王，倍覺興奮。（林靄怡攝）

日本隊教練：強在自由

日本隊強勢包辦男女子冠軍，該國在霹靂舞正式列入奧運後才組隊強化訓練，現時隊中約有20名代表。教練石川勝之（B-Boy Katsu One）認為日本能在世界霹靂舞佔一席位，貴乎在「自由」。「我們教練和團隊不會告訴他們要這樣、要那樣做，大家是不同類型選手，自己思考和練習，他們向我們提問或需要意見時，我們會說出來，但在他們提問前不太會主動干預，我們不會限制他們，團隊只是輔助，我猜日本變得更強就是這樣吧。」

現在仍是舞者的石川道出「自由是最重要」，「還有生活也是，跳舞是首要是享受和開心跳舞，不好好生活的話也跳不好舞的。」

年僅16歲的B-Girl Riko奪得冠軍，取得明年奧運資格系列賽入場券。（林靄怡攝）