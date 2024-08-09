巴黎奧運｜張本智和3條戰線全食白果　日本乒乓男團負法國失銅

巴黎奧運乒乓球男子團體銅牌賽，日本及法國激戰5場，打了超過3小時，最後由東道主法國以場數3：2擊敗日本，贏得乒乓男團銅牌。

日本男子首席球手張本智和在第二場對「眼鏡弟」菲歷斯勒邦落敗，令日本一度落後場數0：2。張本智和在第四場將功補過，擊敗高斯，為日本追平2：2。不過，在決勝的第五場，菲歷斯勒邦擊敗日本球手篠塚大登，領法國以場數3：2勝出。

男單世界排名第九位、21歲的張本智和今屆巴黎奧運參加3個項目，全部無緣獎牌。張本智和在混雙拍早田希娜，首圈爆冷被朝鮮組合淘汰。張本智和在男單八強遇上中國的樊振東，兩人大戰7局後，以3：4飲恨。在男團，日本隊亦未能摘得銅牌。



法國隊慶祝男團摘銅。（路透社）

法國隊慶祝男團摘銅。（路透社）

今日香港時間下午4時，舉行法國對日本的男團銅牌賽。在第一場雙打，法國派出「眼鏡兄」阿歷西斯勒邦（Alexis Lebrun）/高斯（Simon Gauzy）對篠塚大登/戶上隼輔，法國組合連贏11：5及11：7，雖然日本組合以11：5追回一局，但法國組合贏多局11：6，以3：1先拔頭籌。

「眼鏡弟」菲歷斯勒邦贏了兩場單打，先後擊敗張本智和及篠塚大登。（路透社）

在第二場單打，法國由「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）對張本智和。這場雙方首席男單球手交鋒，相當精彩，激戰5局。張本智和先贏13：11，菲歷斯勒邦以11：4追平，張本智和以11：9又領先，接着菲歷斯勒邦以11：6追平2：2。在最後一局，菲歷斯勒邦險勝12：10，以3：2勝出，法國場數領先2：0。

第三場單打則由阿歷西斯勒邦對戶上隼輔。戶上隼輔佔優，先贏11：8及11：9領先兩局，雖然阿歷西斯勒邦以11：9追成1：2，但戶上隼輔以11：9贏出第四局，取得3：1的勝利，場數追成1：2。

日本球手張本智和在第四場贏出，一度為日本追成場數2：2。（路透社）

第四場單打，張本智和再登場，面對高斯。牌面較強的張本智和先贏11：8領先，高斯馬上回應一局11：8追平，但之後張本智和連贏11：8及14：12，為日本追本場數2：2。

在決勝的第五場，菲歷斯勒邦對篠塚大登。實力較強的菲歷斯勒邦先贏11：7及11：7，篠塚大登在第三局力追至「刁時」，以14：12取回一局。第四局依然緊湊，又要「刁時」，這次菲歷斯勒邦把握機會，以13：11贏出，局數贏3：1。

篠塚大登在決勝的第五場落敗，日本以2：3失落銅牌。（路透社）

激戰5場比賽，由香港時間下午4時打到晚上7時多，法國場數以3：2擊敗日本贏得男團銅牌。張本智和今屆出戰3個項目，全部無緣獎牌。

張本智和今屆首先出戰混雙，夥拍早田希娜，被列為2號種子，首圈對朝鮮的「神秘組合」金正植/金琴英，結果以局數1：4敗陣出局。

張本智和出戰男單，連贏3場，打入八強，遇上中國的樊振東。這場打得棋逢敵手，張本智和先贏兩局11：2及11：9，樊振東贏兩局11：4及11：7追平。之後兩人各勝一局，戰成3：3，在決勝的第七局，張本智和以7：11落敗，無緣四強。

在男團，日本贏先澳洲，再挫中華台北，四強遇瑞典輸2：3，轉戰銅牌賽，又以2：3不敵法國，未能贏得獎牌。