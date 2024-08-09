巴黎奧運｜石智勇「啪」一聲三連冠夢碎　50針止痛針背後的堅持

巴黎奧運舉重男子73公斤級，30歲中國選手石智勇在挺舉3次試舉191公斤都失敗，未能完成賽事，奧運3連冠夢碎。賽後，石智勇一拐一拐離場，懷疑腿部受傷。經過一晚休息後，石智勇發文，表示左腿內收肌斷裂。

在今場比賽，石智勇先在抓舉做出165公斤，領先其他選手至少10公斤，但他在挺舉的策略仍非常進取，第一舉便達191公斤，但最終三舉失敗，未能完賽。有網民質疑，若果石智勇挺舉保守一點，先試較輕的重量，可能會有銀牌或銅牌。石智勇解釋，是他自己決定要挺舉191公斤，因為目標只有衝金。石智勇還透露近半年受嚴重腰傷影響，每天接受針灸，打了超過50支止痛針。



石智勇在挺舉3次試舉失敗。（Getty Images）

昨（8日）晚的舉重男子73公斤級決賽，石智勇在抓舉第二次試舉165公斤成功領先，領先其他選手至少10公斤，形勢大好。在挺舉，大部分選手第一次試舉190公斤或以下，只有石智勇與印尼的祖利安施亞（Rizki Juniansyah）一開始就挑戰191公斤。

印尼的祖利安施亞得金牌。（路透社）

然而，石智勇首次試舉191公斤失敗，第二次試舉又失敗，到第三次試舉依然舉不起191公斤。石智勇在挺舉3次失敗，未能完賽，不獲排名。結果，印尼的祖利安施亞以總成績354公斤（抓舉155公斤/挺舉199公斤）得金牌。

石智勇（新華社）

有網民質疑中國舉重隊及石智勇的挺舉策略，若果第一次試舉較輕的重量，可能石智勇不用「DNF」，甚至夠分奪得銀牌或銅牌，因為他在抓舉建立了很大的優勢。事後諸葛而論，只要石智勇在挺舉舉到180公斤，便可得銅牌，舉到182公斤就可得銀牌。

他賽後表示：「以這樣的方式收尾，實在對不起大家了！夢幻開局，悲劇結尾！我自己也不知道說什麼，但是生活還得繼續！希望自己能早日調整好狀態！」

石智勇（路透社）

石智勇今日（9日）在微博發了篇超過500字的文章，內容包括解釋挺舉第一次試舉進取地選191公斤的原因。他寫：「這場比賽我在抓舉建立起了10公斤的優勢，算是夢幻開局。考慮到對手的挺舉實力以及衝金是唯一目標，我決定將開把重量確定在191公斤，逼對手必須舉起202公斤才能贏我。」

石智勇在第三次挺舉受傷，他聽到左腿「啪」了一聲。（新華社）

他寫到挺舉3次失敗：「第一把試舉時上挺環節腰還是有點軟，沒能成功，連續試舉也讓我力竭，第三把試舉時我確實拼盡了全力，我翻起杠鈴之後聽到左腿內收肌『啪』地響了一聲，經過檢查，我的內收肌確實斷裂了。」

石智勇要人扶離場。（新華社）

賽後，石智勇一瘸一拐地離開會場，令人擔心。他當晚到選手村看醫生，經檢查發現「只是股四頭肌內側肌肉斷了而已！所以問題不大，養養好的快的」。

石智勇練了21年舉重，為中國舉重隊的老將，贏過3次世錦賽金牌，在里約奧運69公斤級封王，上屆東京奧運在73公斤級再贏金牌，可惜3連冠夢碎。近幾年，石智勇飽受傷患困擾，東京奧運後背部受傷，養傷超過兩年，到今年初才復出。

比賽之後，石智勇一拐一拐離開。（微博）

雖然花名叫石頭，堅持之心如磐石，但石智勇還是會傷會痛。他分享面對傷患辛酸：「我的第三屆奧運會帶着遺憾落幕，很對不起大家對我的期望，但是我沒有對不起自己，為了參加奧運會我已經付出了所有。」

他表示要打止痛針上陣：「備戰巴黎奧運會的過程充滿艱難，嚴重的腰傷讓我離開國際賽場兩年多，為了奧運三連冠的夢想，我每天都在扎針治療，針灸針已經裝滿5升的飲料桶，從今年2月到現在，我已經打了50多針封閉（止痛針）。但能站上奧運賽場，所有的付出都是值得的。」

石智勇分享了幾張他接受針灸治療的照片，以及他用過的針已經放滿了一個半大水樽。

石智勇收起針灸所用過的針，幾乎盛滿了兩個大水樽。（微博）

他最後多謝中國舉重隊的信任及支持，他寫：「拼過就不後悔，這場比賽對我來說是失敗的，但備戰奧運會的整個過程是成功的，我依然為自己驕傲。我也看到大家的暖心留言了，真的很感動。競技體育很殘酷，但你們的支持和理解給了我力量。」