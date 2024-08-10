昌雅妮解釋接連失手原因　兩次都被同一動作考起︱巴黎奧運．跳水

中國跳水「夢之隊」向來都是金牌保證，選手都以表現穩定見稱，不過今屆賽事昌雅妮接連在女子3米彈板初賽、準決賽和決賽失手，當中她更在決賽第一跳犯下失誤，在12位決賽選手中包尾。

幸好她及時調整，之後4跳回復水準，後上從最後一名追上入三甲，獲得銅牌。賽後她一度哭成淚人，在獲得金牌的隊友陳藝文懷中痛哭。



昌雅妮接連在3米彈板個人賽失手，終仍獲季軍。（路透社）

昌雅妮同一動作連番失手：「起跳太快」

女子3米彈板決賽每個選手需作5跳，昌雅妮在決賽第一跳便失手，她選擇難度系數3.0的動作405B「向內翻騰兩周半屈體」。她未完全拉直身體就入水，濺起不少女花，裁判給她4分至5分，僅得42分，敬陪末席。

陳藝文同樣跳405B，表現比昌雅妮好得多，獲得第一跳全場最高的70.5分，她順利一放絕塵以以376分封后，拋離以343.1分獲亞軍的堅妮32.9分之多，昌雅妮得318.75分獲得銅牌。賽後她解釋：「自己的技術環節出現了一些問題，起跳太快了，節奏快了」，她在準決賽時，同樣是首跳在做405B時失手。

昌雅妮得悉賽果一刻立即跑到陳藝文懷中爆喊。（新華社）

「覺得自己要涼了，後面4個動作要拼一拼」

昌雅妮直言，首跳失誤帶來巨大壓力，「覺得自己要涼了，後面4個動作要拼一拼。」她果然咬緊牙關力追，之後三跳分數均緊隨陳藝文之後，第四跳後已追至第三名，終保住一面銅牌。賽後她一度擁在陳藝文懷中大哭，亞軍澳洲選手堅妮亦送上安慰，收拾心情後三人在頒獎台有說有笑，不停做趣怪動作擺出各種拍照姿勢。

對於賽後大哭，她笑言，「我本來就是一個愛掉『珍珠』（編按：容易哭的意思）的小女孩。」當被問及如何評價自己在決賽的表現，昌雅妮一時語塞，看向隊友陳藝文，表現盡顯大將之風的陳藝文立即為隊友解圍，「很棒了，比完了，不用想了。」

相對今屆奧運全程表現非常穩定的陳藝文，昌雅妮在個人賽由初賽起接連失手，她先在初賽第二跳難度系數3.1的107B動作「向前翻騰三周半屈體」，因騰空高度不夠，未有足夠時間打開入水，最後「L字形」入水。7位裁判評分全數不過5分，昌雅妮獲得38.75分，該跳的排名為並列尾二的26名，總成績由第二位跌至20位。她靠之後三跳補救，以初賽第四名入準決賽。