巴黎奧運足球直擊︱阿仙奴球迷遇上亨利　落敗仍慶賀無愧我最喜愛

亨利（Thierry Henry）當年一挑一剔射破曼聯的金球，成為了筆者「入坑」的原因，作為廿年阿仙奴球迷，在巴黎奧運男足金牌戰，終於有機會親身遇上亨利。這名兵工廠名宿帶領國家隊主場出戰奧運會，惜未能見證他領軍奪金。

「很難慶祝，但我們應該要慶祝，因為我們是獎牌得主。」法國最終無緣主場奪金，亨利沒怪責任何人，冷靜穩重、鼓勵球員學懂欣賞自己的領軍風格，不愧為我最喜歡的阿仙奴球員。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



亨利是阿仙奴一代名宿。（資料圖片／Getty Images）

2000年10月，亨利在鬥曼聯時接應隊友短傳，於近左邊峨嵋月頂對出，背身擋住守衛剔高皮球，再立即轉身抽射笠死巴夫斯，入球後他邊號向場邊，邊用手背拍拍額頭，再做出打電話手勢慶祝。

這一幕，小時候的我看馬啟仁聲音導航的英超每季金球DVD，不知重溫了多少次。

他是我「入坑」阿仙奴的最大原因。

亨利在阿仙奴創下不少豐功偉績，包括不敗贏得英超。（資料圖片／Getty Images）

從2003/04年度球季不敗奪得英超；告別高貝利那季在歐聯對布拉格斯巴達梅開二度、成為兵工廠歷來入球最多的球員；同季歐聯16強作客班拿貝球場、千里走單騎撕破皇馬星級防線；2007年補時炮彈式頭槌頂破雲達沙十指關助球隊反勝；離隊後2012年短暫外借回歸、在酋長球場重現招牌燙遠柱破門，他激動得流下男兒淚，每一幕都深深地印在我腦海之中。

那些年會為他冒着翌日上堂瞓覺的風險、凌晨爬起床睇歐聯；又會花數十元零用錢買足球雜誌，為的只是內頁他那張海報，直至現時家中床邊，仍貼着他穿上阿仙奴球衣的照片。

亨利是不少阿仙奴球迷的偶像，對筆者也是。（資料圖片／Getty Images）

千載難逢的機會來了，亨利帶領家鄉法國男足在主場爭奪巴黎奧運金牌，隔着六層樓高的看台，大部份時間只能看到其背影，這是我第一次見他本人。縱然如此，我們卻仍能感受到他穩重的氣場。

亨利沒有「官仔骨骨」地穿上西裝，跟團隊穿起同款運動服，由第一分鐘開始，幾乎全程都站在教練區跟球員並肩作戰，只在角球、罰球時改由死球教練指導。法國11分鐘就領先，亨利異常冷靜地無慶祝，或者是他有先見之明，西班牙上半場已反超1：3。

縱然法國先開紀錄，亨利依然沒有特別興奮。（01體育記者袁志浩攝）

亨利一直背對看台，大部時間站上技術指導區督師。（01體育記者袁志浩攝）

「不要放棄，球迷一直在支持大家，即使最終落敗，我們至少也要奮鬥到最後一刻去回應。」法國隊長拿卡錫迪透露亨利半場說了這番話。

也許是連番激勵起了作用，換邊後強攻的法國連入兩球追平，然而戰至加時階段被西班牙先入一球下，尾段壓前再被破門，輸3：5。完場後亨利想上前跟西班牙教練迪尼亞（DENIA Santi）握手，奈何對方正跟職球員擁作一起慶祝，他站在旁邊耐心等候，盡顯風範。

看到一眾狂歡慶祝的西班牙教練，亨利依然靜靜在附近守候。（01體育記者袁志浩攝）

眼見馬迪達加時腳部受傷仍堅持跟敵軍爭頂頭槌，亨利賽後立即把對方扶起來，再召集眾球員向觀眾致謝，他高舉左手，右手放在胸前，之後更雙手合十，像是為無法奪金而向支持者致歉。

亨利領一眾法國球員向現場的主場球迷致歉。（Getty Images）

其實亨利今屆領軍走到決賽已不容易，他去年上任後不斷「食檸檬」，麥巴比、基沙文等球星都因球會拒絕放人而沒有參戰，賽前根本不被睇好，可是他直至賽後記招也不曾埋怨。

「我跟球員說，明白無心情慶祝，但應該要慶祝，因為我們是奧運獎牌得主，他們沒有放棄，贏得了尊重。」

「我們是奧運獎牌得主，他們沒有放棄，贏得了尊重。」（01體育記者袁志浩攝）

法國眾將賽後圍在一起。（Getty Images）

這位教練就是有能力說服球員為他賣命。球員犯錯——如安素美尤因上仗與對手起衝突，亨利公開批評他要尊重對手；但上仗擊敗埃及，他便應球員要求，在更衣室內跳舞，放下包袱打成一片。就算拿卡錫迪下半場中段已被換走，也坦言明白教練就是要做艱難決定，感謝亨利的信任。

「這班球員之後永不會再以這組合比賽，但在我眼中他們永遠是在一起的，這依然是一段美好的故事。」他視球員不只是麾下，還是後輩跟朋友，在乎的是人與人之間的交流，而非只談結果。

法國奧運隊隊長拿卡錫迪被換出，他深明亨利的難處。（Getty Images）

即使亨利亦曾因渴望奪冠而離開兵工廠，但縱如風度翩翩的皮利斯、型格新潮的龍格堡、天才橫溢的法比加斯、性格巨星雲佩斯，都不及這位永遠的高貝利大帝。亨利是我最喜歡的阿仙奴球員，沒有之一。