巴黎奧運︱陳藝文安慰昌雅妮CP感爆燈　大量有愛互動同對手超老友

巴黎奧運女子3米彈板決賽，早前女子雙人3米板「公主抱」主角陳藝文和昌雅妮再次登場，中國夢之隊在項目「雙保險」不料一開始已出事，昌雅妮繼初賽、準決賽後再失手，決賽第一跳以全場最低分包尾。

隊友失手下陳藝文頂住壓力，發揮穩定輕鬆摘金，22歲的昌雅妮也咬緊牙關發揮水平後上奪銅，小妮子得悉賽果一刻立即跑到陳藝文懷中爆喊，畫面非常有愛，獲亞軍的澳洲選手堅妮（Maddison Keeney）也安慰昌雅妮，並跟陳藝文雞啄唔斷談過不停，其實私底下三人早已非常老友。



昌雅妮得悉賽果一刻立即跑到陳藝文懷中爆喊。（新華社）

陳藝文安慰昌雅妮CP感爆燈

今屆奧運其中一個有趣難忘畫面，就是陳藝文贏得女子雙人3米板金牌後，「公主抱」拍檔昌雅妮，在她們身邊的美國選手曲克看到這幕後張開大口，目瞪口呆，似乎是受到相當驚嚇的樣子。這一幕被傳媒和網民瘋傳，並好奇二人是否一對，每天訓練和比賽朝夕相對，陳藝文和昌雅妮舉手投足都充滿默契。

出戰3米彈板個人賽，她們由是拍檔變成對手，繼初賽及準決賽各有一跳失準後，昌雅妮在決賽的第一跳又失手，她選擇難度系數3.0的動作405B，即為「向內翻騰兩周半屈體」。她未完全拉直身體就入水，濺起不少水花，裁判給她4分至5分，僅得42分，敬陪末席。陳藝文同樣跳405B，表現比昌雅妮好得多，獲得第一跳全場最高的70.5分，她順利一放絕塵以以376分封后，拋離以343.1分獲亞軍的堅妮32.9分之多，昌雅妮得318.75分獲得銅牌。

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昌雅妮被記者追問 陳藝文即變護花使者

昌雅妮得悉賽果一刻，立即跑到陳藝文懷中爆喊，陳藝文溫言安慰好一陣子，令昌雅妮破涕為笑，堅妮也跟二人親切互動，場面超有愛。陳藝文跟堅妮不知談什麼，一度說過不停，直到工作人員上前通知她們預備領獎才停下來。

頒獎禮後陳藝文和昌雅妮在混合採訪區一貫在玩鬧，昌雅妮自言「我本來就是一個愛掉『珍珠』的小女孩。」當被記者問及自己在決賽表現，昌雅妮一時語塞，看向陳藝文，後者隨即化身「護花使者」，為隊友解圍，「很棒了，比完了，不用想了。」

陳藝文安慰昌雅妮。（新華社）

陳藝文：非常珍惜昌雅妮

昌雅妮曾說過，無法將陳藝文當成對手，對於外界好奇二人之間的關係，陳藝文回應說：「這麼多年我們都是這麼過來的，習慣了。從隊友到對手，她們已經找到了很好的相處模式」，她同時多謝這位共處多年的隊友，「我們這麼多年來一起比賽，互相學習，也在一起競爭。就是感覺有一個人在一直督促著自己往前走，所以非常珍惜。」

陳藝文的外放熱情，昌雅妮的害羞內向，二人性格截然不同，長年陪伴對方一起成長，培養出非比尋常的默契，昌雅妮說：「關於生活之中的一些瑣事，我們倆確實對彼此有著很大的影響，對方喜歡的東西，自己知道後會先覺得很新奇，其次再去嘗試，所以就會有一些愛好很同步」，她續稱：「我們兩個很早就在一起搭檔了，性格很互補，從來也沒有摩擦。」

來到巴黎，堅妮和昌雅妮無份敵我，依然老友。（IG）

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二人與堅妮超級老友

事實上不止陳藝文和昌雅妮之間感情要好，她們跟亞軍選手堅妮亦老友鬼鬼，由於陳藝文英語非常流利，她跟一眾外國選手常常親切交流互動，當中以澳洲的堅妮最為親密，無論是她們到外地比賽，還是堅妮到中國訓練，以至今屆巴黎奧運，都可在社交媒體看到三人和其他選手一起去玩和互動的畫面。

女子3米彈板頒獎台上，三人亦有大量可愛互動。陳藝文在頒獎台最高一格，高舉雙手接受掌聲，昌雅妮和堅妮在旁開心地做動作，彷彿在迎接這位新跳水女王，之後在攝影師面前再次擺出趣怪慶祝動作，不過陳藝文沒有再次給昌雅妮來個「公主抱」。