巴黎奧運｜乒乓女團銅牌賽變中國打吡？德國華裔組合負韓國田志希
撰文：顏銘輝
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巴黎奧運乒乓女子團體季軍戰，韓國以場數3：0擊敗德國摘銅。在季軍戰第一場雙打，韓國派出申裕斌/田志希對單曉娜/萬遠，4位球手之中有3人為華裔血統，其中兩人更加在中國出世。在韓國奠勝的第三場，更加上演一場「中國人打吡」，由田志希對單曉娜。
韓國第一場雙打派出申裕斌拍左手將田志希，面對德國華裔組合單曉娜及萬遠。雙方激戰5局，申裕斌/田志希先贏11：6及11：8，之後德國組合以11：8及12：10扳平，最後韓國組合在決勝局贏11：8，以局數3：2勝出，先下一城。
這場雙打雖然是韓國對德國，但其中3人擁有華裔血統。31歲的韓國球手田志希在河北出世及成長，亦在中國接受乒乓球訓練，到2011年轉籍韓國，為韓國披甲多年。
德國更加派出了一對華裔組合，41歲老將單曉娜在遼寧出世，亦在中國成長及練波，在2006及2007年，她曾代表新加坡參加比賽，到2012年入籍德國，代表德國至今。
27歲的萬遠在德國出世，為中國移民後代，父親是長沙人萬國輝。萬國輝曾經是八一乒乓球隊成員，贏過全國單打及全運會團體冠軍，後來轉到德國打比賽，再做教練，定居下來。
第二場單打，韓國的李恩惠贏得輕鬆，以11：8、11：9及11：2擊敗卡夫曼。
第三場單打，韓國派出田志希面對世界排名40位的單曉娜，上演「中國打吡」戰，兩位都是在中國出世及成長的球手。最後，田志希以11：6、11：6、11：6輕取單曉娜。韓國直落3場，擊敗德國，贏得女團銅牌。
目前女單世界排名15位的田志希贏得個人首面奧運獎牌，她賽後說：「我每場比賽都是雙打和第三場這個位置，最後這一屆奧運可以給我這個機會、讓我守這個位置，以及可以和我的兩位優秀隊友一起戰鬥，真的很開心及榮幸。」
上次韓國隊能夠登上女團頒獎台已經是16年前的北京奧運，當年也是得銅牌。
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