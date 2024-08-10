巴黎奧運｜乒乓團體賽活用「田忌賽馬」戰術？先了解賽制排陣規定

在巴黎奧運的乒乓球團體賽，實力相近的隊伍能否靈活改變排陣，以「田忌賽馬」利用戰術取勝？

根據賽制，兩隊賽前要提交出場排陣，不能臨時更改。出場排序亦有規則，避免有選手要連賽兩場。



日本女雙通常用左手的早日希娜拍右手的平野美宇。（Getty Images）

撇除只能頂替傷病球手的替補球員，每隊每場只能派3名選手出戰，5場3勝制，若果有一隊先取得3場勝仗，就不用打餘下的比賽。賽例規定，第一場是雙打比賽，之後4場是單打。

以下為團體賽規定排陣次序：

第一場雙打：球手B/球手C 對 球手Y/球手Z

第二場單打：球手A 對 球手X

第三場單打：球手C 對 球手Z

第四場單打：球手A 對 球手Y

第五場單打：球手B 對 球手X



中國女團3人皆用右手，安排了陳夢及王曼昱打雙打。（Getty Images）

比賽前，雙方擲毫，勝方可以選擇成為ABC隊或XYZ隊。ABC隊及XYZ隊的最大分別在於第四場及第五場的次序。兩隊選擇好ABC或XYZ隊後，隊長就要遞交出場名單，賽前已經要定好球手A、B、C、X、Y、Z的身分。球手身分並非按世界排名決定，而是在於各隊安排。

韓國女團雙打亦用上「左右配」，由左手的田志希拍右手的申裕斌。（Getty Images）

選擇做ABC隊還是XYZ隊，視乎團隊是將最強之人放在第一場雙打，還是第二場單打。如果最強之人先在雙打，通常會選XYZ隊，因為最強之人可以先在第四場單打披甲；如果最強之人擺在第二場單打，通常就選ABC隊，因為最強之人可以在第四場上陣。

中國女團通常擺孫穎莎在第二場單打。（Getty Images）

雙方在不知對方排陣下遞交出場名單。在比賽期間，雙方也不能根據對方的排陣去臨時變陣。

比起考慮單打的「田忌賽馬」，奧運乒乓球團體的排陣更重視雙打的安排，找兩位夾慣又夾得好的球手打雙打，爭取先拔頭籌，例如各隊雙打傾向「左右配」，會盡量會找一位左手球手拍一位右手球手。比起看對手，每隊更着重考慮自身。

日本通常安排早田希娜打雙打，因為她是左手將。（Getty Images）

以日本女團為例，她們沒有將世界排名最高的早田希娜放在第二場單打，而是將她放在第一場雙打，因為她是一位左手球手，可夾到右手的平野美宇，而第二場單打就交給張本美和。

日本女將早田希娜。（Getty Images）

韓國女團在第一場雙打亦安排了「左右配」，世界排名最高的申裕斌拍田志希，其中田希志是左手球手。

中國女團3人都是右手球手，就未能形成「左右配」，陳夢及王曼昱打雙打，孫穎莎則負責第二場單打。