巴黎奧運馬拉松︱兩大跑神齊「失蹤」　傑祖基DNF越野跑專家封王

巴黎奧運男子馬拉松，萬眾期待的跑神對決不似預期，傑祖基（Eliud Kipchoge）、比基利（Kenenisa BEKELE）皆三甲不入，傑祖基半程已跟不上「主車群」，之後更似乎受傷了在賽道上步行，終未能完賽。比基利亦僅以2小時12分24秒名列39位。

這條山路甚多的高難度路線，終由前越野跑專家托拿（Tamirat Tola）以2小時6分26秒奪得，刷新奧運紀錄。



傑祖基（左）與比基利（右）賽前互相擊拳。（路透社）

賽道起點由巴黎市政廳出發，之後經過羅浮宮再轉出塞納河邊，到10公里左右便轉入巴黎大道、過河，途經布洛涅-比揚古和阿夫賴城兩個鎮，由15公里至20公里處急速上坡，從海拔約30米登上183米。賽道中途點為凡爾賽，經過凡爾賽宮後開始返回巴黎市，最後經過艾菲爾鐵塔、榮軍院，返回終點。

這條賽道上斜路段相當多，傑祖基賽前已稱「很難應付」：「有40%都相當陡斜，而且氣溫也會有很大影響，有時候早上8至10時前，氣溫已經去到30度了，要適應氣候要花相當多時間，尤其是心理上要準備好捱過這樣的溫度。」傑祖基為了準備應付巴黎的炎熱而將訓練時間推遲，他認為難以預計賽事快慢，「但來到奧運，我們就不在意造出什麼時間了。」

傑祖基頭15分里都在「主車群」。（路透社）

賽前「跑神」爭冠信心依然，傑祖基在2016里約奧運及2020東京奧運（2021年舉行）的男子馬拉松賽事都奪得金牌，今次力爭成為史上首位三連霸奧運全馬的跑手，他接受非洲BBC訪問時道：「我希望能被載入史冊、成為第一個奧運全馬三連冠的人。」

可是戰況不似預期，賽道第15至20公里急速上坡，傑祖基半程已跟不上「主車群」，越野跑專家托拿在上斜路段愈戰愈勇，開始領先一眾對手，至35分里托拿已擁有18秒優勢，到艾菲爾鐵塔在望、群眾在街上為他歡呼之下，托拿一路奮進，以2小時6分26秒衝線，較奧運紀錄快6秒。

前越野跑專家托拿（Tamirat Tola）以2小時6分26秒奪得金牌，刷新奧運紀錄。（路透社）

東京奧運銅牌得主、比利時選手艾迪（Bashir Abdi）以時間2小時6分47秒奪亞，季軍由首次參賽的肯雅選手傑魯圖（Benson Kipruto）以2小時7分正奪得。頭15公里身處「領導集團」的傑祖基，20公里已跟不上跌至48位，他似乎受傷了，有現場影片拍到他在28分里時在賽道緩緩步行。

他的時間在30公里時停止更新，當時他跑了1小39分38秒，位列第71，跑至接近31公里處他在圍觀者掌聲中停下來，未能完成賽事。他離開賽道前，將跑鞋送給現場觀眾。

今屆賽事有10位跑手未能完賽（DNF），傑祖基為其中一人。比基利亦僅以2小時12分24秒名列39位。亞洲最快的跑手為日本的赤崎曉，他以2小時07分32秒寫下個人最佳成績得第六名，日本名將大迫傑以2小時09分25秒獲第13名。

巴黎奧運男子馬拉松焦點跑手成績：

赤崎曉（日本）／2小時07分32秒／第6名

大迫傑（日本）／2小時09分25秒／第13名

小山直城（日本）／2小時10分33秒／第23名

韓日龍（朝鮮）／2小時11分21秒／第29名

吳向東（中國）／2小時12分34秒／第40名

楊紹輝（中國）／2小時14分48秒／第55名

何傑（中國）／2小時22分31秒／第67名

傑祖基（肯雅）／未能完賽

