巴黎奧運熱話｜樊振東多次致敬愛隊皇馬　終成功追星獲麥巴比關注

國乒好手樊振東，今屆巴黎奧運奪乒乓球男子單打及團體兩面金牌，成為國家隊大贏家之一。有網民發現他在男單晉級時，多次做出皇馬球星的招牌慶祝動作，近日更獲麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）關注。



男單八強面對日本的張本智和時，樊振東先失兩局，一度陷入苦戰，但最終以4：3反勝。晉級一刻，他如釋重負，張開雙臂慶祝，那正是皇馬球星比寧咸的招牌動作。

八強時樊振東一度陷入苦戰，賽後模仿比寧咸慶祝。（Getty Images）

比寧咸招牌慶祝動作。（Getty Images）

僅是張開雙手，或許很難斷定他是模仿比寧咸，不過四強4：0擊敗法國球手「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）後，他又做出手掌向下壓的動作，不免讓人聯想到樊振東是在模仿皇馬時期的C朗拿度。

樊振東四強又模仿C朗拿度。（微博圖片）

2012年一場對巴塞隆拿的西甲比賽，C朗拿度入球後的慶祝動作成為經典畫面。（Getty Images）

其實樊振東是忠實皇馬球迷，決賽戰勝瑞典的莫利加特（Truls Moregard）後，他在胸前雙手交叉，做出法國球星麥巴比的招牌慶祝動作，並再一次張開雙臂，模仿比寧咸。

他幾場比賽連續模仿皇馬球星慶祝，被內地網民在微博整合後，也獲樊振東本人點讚。皇馬官方微博更特地發文祝賀。

不過他被指模仿麥巴比的動作不標準，樊振東本人也在微博回覆：「姆總剛來（指加盟皇馬），所以我動作還不標準，下次一定改進。」到男子團體決賽，擊敗莫利加特奪金一刻，他果然信守承諾，再次做出同樣動作，而且更流暢及「標準」。

樊振東在男子團體決賽勝出後，再次做出麥巴比招牌慶祝動作。（微博圖片）

雙手交叉放在胸前，手掌夾在腋下，是麥巴比的招牌慶祝動作。（Getty Images）

被問到模訪「麥總」慶祝有什麼意義時，他回答：「在法國嘛，這一次比賽的過程和體驗，是非常難忘的回憶。然後姆巴佩（麥巴比內地譯名）也加入了皇家馬德里，所以我覺得這個姿勢很合適。」

接受《中國新聞網》訪問時，樊振東也特別提到，單打獲勝後曾做過這個動作：「但我的動作當時可能比較生疏，或者未能做到位，所以今天又做了一遍，最後的慶祝動作我非常滿意。」

周六（10日）有網民發現，麥巴比本人的微博帳號關注了樊振東，這名法國球星的帳號此前只關注法國足球隊及皇馬。樊振星今次「追星」成功，亦讓相關話題登上微博熱搜第一位。