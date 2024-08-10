巴黎奧運｜馬拉松三甲跑手戰鞋一覽　adidas成大贏家Asics獲銀牌

撰文：高詩琦
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巴黎奧運男子馬拉松賽事結束，前列跑手所穿的跑鞋也成為焦點，當中adidas成為大贏家，Asics也在三甲佔一席位，最快的Nike卻不是最新款式；而第六名的日本跑手赤崎曉則穿New Balance。

男子全馬金牌托拿（Tamirat Tola）來自埃塞俄比亞，他本是一名越野跑手、本來更不在奧運名單，因埃塞俄比亞有跑手退賽他才獲補上，7月26日才報名，未料兩個多星期後，便以破奧運紀錄的2小時6分26秒奪得金牌，他所穿着的是adida的adidas Adizero Adios Pro Evo 1的v2，市面暫未有售。銅牌的Benson Kipruto和第四名的Emile Cairess也是穿這款跑鞋。

金牌跑手托拿穿的是adidas Adizero Adios Pro Evo 1 v2。（路透社）

市售版的adidas Adizero Adios Pro Evo 1，在adida香港官方網店售價為4299港元，重量僅138克，壽命只有50公里。

銀牌的比利時跑手Bashir Abdi，則穿Asics的Metaspeed Edge Paris出賽，Asics香港官網售1690港元。

三甲跑手中，金牌的托拿（中）和銅牌的Benson Kipruto，都是穿adidas Adizero Adios Pro Evo 1 v2，銀牌的Bashir Abdi則穿Asics的Metaspeed Edge Paris。（Getty Images）

穿Nike的跑手中，最快的是第五名的Deresa Geleta，但他穿的並非Alphafly 3，而是較舊款的Vaporfly 2；至於未能完賽的傑祖基（Eliud Kipchoge），則穿Alphafly 2，同樣是較舊的款式。

傑祖基（前排右三）穿Nike的Alphafly 2。（路透社）

排名最前的亞洲跑手是第六名的日本選手赤崎曉，他跑出個人最佳成績的2分7分32秒，穿着跑鞋為New Balance FuelCell SuperComp Elite v4，New Balance香港官網售1899港元。

日本跑手赤崎曉穿New Balance FuelCell SuperComp Elite v4。（Getty Images）
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