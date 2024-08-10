巴黎奧運｜馬拉松三甲跑手戰鞋一覽 adidas成大贏家Asics獲銀牌
撰文：高詩琦
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巴黎奧運男子馬拉松賽事結束，前列跑手所穿的跑鞋也成為焦點，當中adidas成為大贏家，Asics也在三甲佔一席位，最快的Nike卻不是最新款式；而第六名的日本跑手赤崎曉則穿New Balance。
男子全馬金牌托拿（Tamirat Tola）來自埃塞俄比亞，他本是一名越野跑手、本來更不在奧運名單，因埃塞俄比亞有跑手退賽他才獲補上，7月26日才報名，未料兩個多星期後，便以破奧運紀錄的2小時6分26秒奪得金牌，他所穿着的是adida的adidas Adizero Adios Pro Evo 1的v2，市面暫未有售。銅牌的Benson Kipruto和第四名的Emile Cairess也是穿這款跑鞋。
市售版的adidas Adizero Adios Pro Evo 1，在adida香港官方網店售價為4299港元，重量僅138克，壽命只有50公里。
銀牌的比利時跑手Bashir Abdi，則穿Asics的Metaspeed Edge Paris出賽，Asics香港官網售1690港元。
穿Nike的跑手中，最快的是第五名的Deresa Geleta，但他穿的並非Alphafly 3，而是較舊款的Vaporfly 2；至於未能完賽的傑祖基（Eliud Kipchoge），則穿Alphafly 2，同樣是較舊的款式。
排名最前的亞洲跑手是第六名的日本選手赤崎曉，他跑出個人最佳成績的2分7分32秒，穿着跑鞋為New Balance FuelCell SuperComp Elite v4，New Balance香港官網售1899港元。
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