巴黎奧運︱女子自由體操決賽上訴判決被推翻　美國勢失銅牌

巴黎奧運女子自由體操決賽賽果爭議，再有轉折，國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport、CAS）宣布，推翻美國隊就選手芝莉絲（Jordan Chiles）得分的上訴，意味美國隊因為芝莉絲上訴後獲提升成績第三名的銅牌勢將失去，原來第四名的羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）料獲提升回銅牌。



1. 自由體操銅牌爭議事件背景：

女子自由體操決賽，眾人焦點放在美國體操女王比拉絲，與巴西女將安達迪的強強對決，安達迪以14.166分摘金，比拉絲得14.133分摘銀，爭議點在銅牌——羅馬尼亞兩女將巴保素、禾尼雅（Sabrina Voinea）同獲13.7分，美國的芝莉絲得13.666分。

根據賽例，同分時以表現分（execution）秤先，表現分巴保素得8分，禾尼雅得7.9分，因此得第三名，禾尼雅第四，芝莉絲第五。

2. 為何美國芝莉絲第五變第三？

不過美國隊提出上訴，指裁判未正確計算芝莉絲一套動作的難度分數，經上訴後，芝莉絲的得分由13.666分，提升至13.766分，名次由第五升上第三，獲得銅牌，巴保素第三變第四，當場痛哭。

事件令羅馬尼亞陣營極度不滿，甚至引發外交風波，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）公開表示不滿，決定杯葛出席奧運閉幕禮。

3. 羅馬利亞向CAS上訴推翻美國隊的上訴

巴保素及羅馬尼亞團隊向國際體育仲裁法庭提出上訴，指美國隊當日提出上訴時，已經超過了提出上訴的1分鐘時限，因此芝莉絲不應獲改判及提升得分。國際體育仲裁法庭判決確認，芝利絲提出上訴時已超過1分鐘內上訴的限時，因此判定：「芝利絲在女子自由體操決賽中的得分，應維持為原本所獲得的13.666分。」

CAS認為比賽結果應按原來排列，羅馬尼亞兩名選手列三、四位、芝莉絲排第五，至於銅牌該如何發落，CAS交由國際體操聯會（FIG）自行決定，惟示意應「根據上述判決來頒發獎牌。」

4. 美國隊遲到10秒上訴成關鍵

體操賽事選手如對賽果有爭議，必須在裁判打出分數的1分鐘內抗議，《The Athletic》消息指，美國隊提出上訴時遲了10秒鐘。

對於CAS的判決，美國體操隊及美國奧運及殘奧委員會發出聯合聲明，對判決感沮喪，「我們相信，對芝莉絲在難度分上的調查是出於真誠，及根據FIG的規定，確保得分準確。」聲明同時指出芝莉絲因事件受盡網上欺凌，「整個上訴過程，芝莉絲在社交媒體持續受到無根據及極度傷害的攻擊，沒有運動員應受此對待。」

「我們譴責這些攻擊及涉及、支持或煽動它們的人。我們表揚芝莉絲在體操場館內外為人正直，我們會持續陪伴和支持她。」