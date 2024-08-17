原始訓練創奇蹟　奧運跳水奪日本史上首銀　玉井陸斗肩負百年期望

今屆巴黎奧運，中國跳水歷史性壟斷跳水項目全部8金，其中男子10米高台曾現暗湧——日本的玉井陸斗與曹緣鬥得難分難解，直至前者倒數第二跳失誤。

不過玉井陸斗最後跳出近乎完美一跳，並憑總分奪銀，讓日本國旗首次出現在該項目的頒獎台上。這一幕，日本跳水隊等了足足104年。



玉井陸斗在男子10米高台奪銀，成為日本跳水界104年來第一人。（Getty Images）

說玉井陸斗之前，必須先講其恩師馬淵崇英。這名60歲的教練來自上海，本名蘇薇，小學開始學習跳水，但因為無法在競爭激烈的中國跳水隊中脫穎而出，他年僅19歲便退役轉任教練，25歲到日本留學學習日文時，順勢留在當地教導跳水，之後入籍。

馬淵崇英是日本近年最著名跳水教練之一，教導過最具名氣選手為寺內健。後者在日本國內擁有不少本土紀錄，曾參加過6屆奧運，但跳水素來非日本強項，無法與中國競爭，寺內健生涯也只在亞運及世錦賽這兩項主要賽事贏過銅牌。

馬淵崇英（右）教導過不少日本著名跳水選手。（Instagram）

自1920年首次參加奧運跳水至今，日本從未在此項目拿過獎牌，多年來最佳成績，是寺內健在2000年悉尼奧運的10米跳台獲第5名。

寺內健是日本在奧運最好成績的跳水運動員，在上屆後退役。（Getty Images）

玉井陸斗小學便學習跳水，之後被馬淵崇英看中並獲悉心指導。這名從中國來的教練，一直都不滿日本跳水訓練設施太少：「簡單來形容的話，中國是現代的，日本是原始的。玉井陸斗能在這樣的環境下出現，是一個奇蹟。」

他指出，即使在日本國家隊指定訓練地點栃木日環體育館，亦只有兩張彈床，「中國訓練地點會有20張，還會有20組固定裝置」。

至於馬淵崇英訓練玉井陸斗的JSS寶塚游泳學校，擁有日本首個跳水專用訓練泳池，然後館內也只有一塊1米及3米跳板。不過在館外一條約兩米寬的小路內，則放有兩張彈床，以及一個用於訓練空中感覺的固定裝置。這些全由馬淵崇英自行以手工製作，附近還有鍛鍊肌肉的器材。

在馬淵崇英的「斯巴達式」培訓下，玉井亦勤力配合，其腹肌很快變得十分結實，能夠完成各種高難度動作，並在小六迎來初次跳水比賽。他參加2018關西錦標賽的10米跳台項目，對手大都是高中生甚至大學生，在場的選手也好、記者也好，大部分人都對這名「混入來」的小孩不太在意，更沒想到這名小學生會在6年後，成為日本跳水界逾100年來的第一人。

然而出道的第一跳，玉井卻不慎「跣腳」，最終該跳0分收場。縱使之後他表現回穩，追至第8位完賽，亦無緣獎牌。一早留意着他的《朝日新聞》記者上前訪問：「第一跳失手，會為此感到傷心嗎？」當時只有11歲的玉井陸斗隨即落淚痛哭：「很不甘心，想重新來一次……」

不過當時寺內健已為這名師弟大受震驚：「一名小學6年級生做到世界級選手的動作，而且質素相當高。」

出道首跳得0分，這名日本百年一遇的跳水天才，未有因此氣餒。他翌年參加日本室内錦標賽跳水競技大會，以12歲7個月，打破此前由寺內健保持的賽事最年輕奪冠紀錄（13歲11個月）；之後又在日本錦標賽奪冠，更在東京奧運獲第7名，是寺內健自2000悉尼奧運後，再有日本選手殺入男子10米跳台決賽，此時玉井陸斗還不足15歲。

玉井陸斗在2019年打破前輩寺內健創下的紀錄。（Instagram）

東京奧運成績不如理想，玉井認為原因是當時太大壓力。之後他潛心訓練及參加國際比賽，在2022世錦賽贏得銀牌，以更強大心理質素迎戰巴黎奧運。

巴黎奧運男子10米跳台決賽，他與衛冕的中國選手曹緣上演一場令人歎為觀止的激戰。第二跳玉井更跳出全場最高的95.4分，以0.1分力壓曹緣排在榜首，不過該名中國選手很快進入狀態重奪首名，玉井一直緊隨在後，之後連續兩跳，分差都只有2.75。

倒數第二跳，玉井陸斗卻出現失誤，僅得39.1分而跌落第3位，被榜首拋離52.45分，爭冠基本無望，甚至可能連銅牌也失去。然而最後一跳，玉井未有因壓力失準之餘，更跳出整場比賽最高的99分，即使沒有反勝奪金，但他仍憑此升上第二位，最終奪得銀牌。

賽後馬淵崇英哭着與他相擁：「很厲害、很開心，太好了。我已經說不出話，陸斗謝謝你，辛苦了。」從1988年至今，他已經以教練身份參加過7屆奧運，終於在36年後完成心願：「長久以來，我像追女仔一樣追求它，今天可以跟獎牌結婚了，想抱着它一起睡覺。」

若非倒數第二跳失手，玉井陸斗或能威脅到曹緣金牌。當然運動沒有如果，但這名天才選手的出現，意味着下屆洛杉磯奧運時，中國跳水隊將會在男子10米高台再次面臨強敵。「接下來（目標）就是金牌了，能夠拿到嗎？」馬淵崇英笑道。