巴黎奧運日本總結｜離開主場仍保住20金　柔道打回原形憑摔跤撐起

日本隊在巴黎奧運的成績令人驚喜，獎牌當然會比上屆主辦的東京奧運回落，但回落幅度沒有想像中大，並未打回原形，維持到「2」字頭的金牌數目，續守獎牌榜第三位，只落後中、美兩大體育強國，以20金刷新境外奧運的金牌紀錄。日本得20金12銀13銅共45面獎牌，獎牌總數亦創境外奧運新高。

今屆日本的獎牌庫來自摔跤，一個大項就取得8金1銀2銅共11面獎牌，但另一優勢項目柔道就令人大跌眼鏡，由上屆9金跌到3金。日本在體操、滑板及劍擊都有不俗的發揮，在今屆新增的霹靂舞亦有金牌。



巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

日本近4屆奧運獎牌

2012年倫敦奧運：7金、14銀、17銅，共38面

2016年里約奧運：12金、8銀、21銅，共41面

2021年東京奧運：27金、14銀、17銅，共58面

2024年巴黎奧運：20金、12銀、13銅，共45面



日本摔跤選手鏡優翔。（Getty Images）

摔跤：更上一層樓

4金（2012）--->4金（2016）--->5金（2021）--->8金（2024）

摔跤向來是日本的強項，由2004年雅典奧運起，在日本每屆奧運金牌最多的項目中，摔跤都排名前三。今屆日本摔跤勇奪8金1銀2銅，共11面獎牌，在各項目中獨領風騷，為日本今屆金牌及獎牌最多的項目。

在摔跤18面金牌中，日本在接近一半的項目得金牌。在女子自由式的6個重量級別中，6項皆有日本選手入四強，其中4項有日本選手入決賽，4人全部拿冠軍。在女子53公斤級，20歲藤波朱理繼續「屈機」，她自初中後不敗，出道後贏盡冠軍，至奧運決賽勝出摘金，達成生涯137連勝。另外得金牌的3人分別是57公斤級的櫻井津久美、62公斤級的元木咲良及76公斤級的鏡優翔。

在男子自由式的6個重量級別，日本選手打入3場決賽，得2金1銀，樋口黎及清岡幸大郎分別在57公斤級及65公斤級得冠軍，高谷大地就得到74公斤級銀牌。在男子古典式60公斤級，上屆拿銀牌的文田健一郎摘得金牌，日下尚亦在77公斤級得冠軍。

當日本在柔道失收時，今屆全靠摔跤撐起獎牌榜，創出日本在境外奧運的最佳成績，力壓多個歐洲國家，再次排獎牌榜三甲。

阿部一二三贏得金牌。（Getty Images）

柔道：打回原形

1金（2012）--->3金（2016）--->9金（2021）--->3金（2024）

柔道是日本的傳統優勢項目，與摔跤同樣為日本的奧運獎牌庫。在上屆東京奧運，15個柔道項目中，日本取得大多數的9面金牌，更創出阿部一二三及阿部詩兄弟同日摘金的佳話。

在巴黎奧運，日本的柔道成績打回原形，得到3金，與里約奧運持平。阿部詩在女子52公斤級無緣八強，衛冕失敗，情緒崩潰痛哭，但哥哥阿部一二三成功再贏66公斤級金牌。成功衛冕的還有永瀬貴規，他在男子81公斤級再贏冠軍。另一位奪金的是32歲女將角田夏實，在48公斤級摘金。

日本在男子柔道成績較佳，在7個重量級別中，日本躋身其中5個級別的四強，入到3個級別的決賽，得2金1銀2銅。女子柔道方面，日本得1金1銅，另外在混合團體得銀牌，共得3金2銀3銅共8面獎牌。

日本體操男團奪得冠軍。（Getty Images）

體操：岡慎之助崛起

1金（2012）--->2金（2016）--->2金（2021）--->3金（2024）

在巴黎奧運的體操項目，日本與中國、美國各得3面金牌，這個成績可能是日本意料之內，但過程肯定出乎意料。在內村航平退下後，日本男子體操隊以橋本大輝為主將，他在上屆東京奧運及這個奧運周期的世錦賽亦展現新一代「體操王子」的實力，但相信受傷患影響，他在巴黎奧運的表現令人失望，在資格賽已經頻頻失手，連單槓的決定也入不到。

在橋本大輝失準下，師弟岡慎之助及時崛起，成為日本體操隊的及時雨。在俄羅斯被禁賽下，團體賽少了一大對手，20歲的岡慎之助幫助日本力壓中國，贏得男子團體冠軍。他之後再贏得男子個人全能及單槓冠軍，而且在雙槓，他亦獲得銅牌，單屆賽事得3金1銅。在女子體操、藝術體操及彈網，日本沒有很大競爭力，未有選手打入三甲。

吉澤戀贏得女子街式賽金牌。（Getty Images）

滑板：維持水平

3金（2021）--->2金（2024）

滑板由上屆東京奧運起被列為奧運項目，這個也是日本的優勢項目。上屆，在4個滑板項目中，日本代表四十住櫻、堀米雄斗、西矢椛分別贏得女子公園賽、男子街式賽及女子街式賽。

在巴黎奧運，日本仍然是滑板強國，吉澤戀及赤間凜音包攬女子街式賽頭兩名，開心那就贏得女子公園賽銀牌。在男子街式賽，堀米雄斗更衛冕成功。日本上屆滑板得3金1銀1銅，今屆得2金2銀，大致維持水平。

日本贏得男子花劍團體金牌。（Getty Images）

劍擊：持續進步

0金（2012）--->0金（2016）--->1金（2021）--->2金（2024）

劍擊是日本近屆奧運持續進步的項目，在12年前的倫敦奧運，日本在劍擊只得1面銀牌，到2016年里約奧運，劍擊更「食白果」，在上屆東京奧運，日本贏得男子重劍團體1面金牌。在巴黎奧運，日本取得5面劍擊獎牌，得2金1銀2銅，成績大幅進步。

日本的男子重劍依然很強，加納虹輝贏得個人賽金牌，但未能幫日本隊衛冕，團體賽得銀牌。另一面金牌來自男子花劍團體，至於兩面銅牌來自女子，分別是女花團體及女佩團體，可見日本在各劍種的整體實力都很強。記得飯村一輝在男子花劍個人賽曾憑速度克服身高劣勢，一度令張家朗陷於苦戰。

松下知之贏得日本今屆唯一一面游泳獎牌。（Getty Images）

游泳：後繼無人

0金（2012）--->2金（2016）--->2金（2021）--->0金（2024）

游泳是日本明顯退步的項目，今屆只得1面銀牌，由19歲的松下知之在男子400米混合泳奪得。日本在游泳曾經是強國，在2016年里約奧運，他們曾得2金2銀3銅共7面獎牌，萩野公介也是一時名將。到3年前東京奧運，日本游泳實力已下跌，全靠大橋悠依在女子200米及400米混合泳贏金牌，全隊得2金1銀3面獎牌，到今屆日本泳隊的成績再下滑。

北口榛花贏得標槍金牌。（Getty Images）

田徑：北口榛花稱后

0金（2012）--->0金（2016）--->0金（2021）--->1金（2024）

田徑向來不是日本的強項，連續幾屆奧運未贏過金牌，直至巴黎奧運，日本出現了一位標槍王后北口榛花，她是去年世錦賽冠軍得主，到今屆奧運，她以第七名入決賽，第一擲就擲出65.80米的成績，並憑此擲贏得金牌。