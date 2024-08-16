巴黎奧運｜感受潘展樂破世績震撼　銀牌澳洲泳手以為賽果會很尷尬

巴黎奧運男子100米自由泳決賽，中國選手潘展樂以破世界紀錄的46.4秒贏得金牌，領先其他選手至少1秒觸池。以47.48秒游得銀牌的澳洲泳手張伯斯（Kyle Chalmers）近日接受訪問，談到那場誕生世界紀錄的決賽，他表示在比賽期間見到潘展樂快了一整個身位，令他感到尷尬，以為自己發揮很差游包尾。結果，不是張伯斯差，而是潘展樂太強。參加過3次奧運的張伯斯心服口服，潘展樂的時間已經超出了他的能力範圍，所以他很滿意得銀牌，並對於參加了一場破世績比賽感到自豪及光榮。



張伯斯（右）接受訪問。（YouTube片段截圖）

26歲的張伯斯日前接受游泳媒體《swimswam》的專訪，在長達47分鐘的訪問中，他談到100自的表現，由初賽講起，他說：「在初賽，我的線道在潘展樂旁邊，很舒服地就贏了他，所以初賽的成績增強了我的信心。他好像游出48.4秒，剛好入到準決賽，我覺得他可能有點失準。我在初賽分組首名晉級，我的表現好好，游得很快。」

張伯斯（左）贏得100自銀牌，潘展樂（中）贏得金牌。（路透社）

在100自初賽第10組，張伯斯游出48.07秒首名晉級，潘展樂就游出48.4秒。張伯斯以初賽第6名晉級，而潘展樂則以第13名入準決賽。在準決賽，兩人被排在不同分組，張伯斯在準決賽第1組以47.58秒首名晉級，而潘展樂就以47.21秒在準決賽第2組游出首名。

澳洲選手張伯斯。（路透社）

在100自決賽，張伯斯游第5線，而潘展樂游第4線。張伯斯在訪問中說：「當我換氣時，我看到潘展樂的腳。我生涯游100米自由泳未試過被人領先一個身位，所以我那時在想『大鑊！我在奧運決賽竟然游出生涯最差的一場比賽，實在太尷尬了』。我輸了一個完整的身位。我不相信他可以比所有選手都游快一個身位，我覺得自己肯定是包尾。」

張伯斯賽後與潘展樂握手。（Getty Images）

結果，潘展樂游出破世界紀錄的46.4秒得冠軍，震撼泳壇，張伯斯以47.48秒得亞軍。張伯斯說：「當我觸池時，我再次震驚，發現自己拿了銀牌。如果潘展樂是游出47.2秒左右，我的生涯最佳成績是可以快過他贏得冠軍的，那麼我會感到有點失望，因為如果我游出最佳水平就贏到他，但他游出的是46.4秒，我知道自己沒有可能游到46.39秒出來。」

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張伯斯滿意銀牌，他表示無力比潘展樂游得快。（Getty Images）

「我覺得很自豪，可以參與到一場產生世界紀錄的比賽。」張伯斯表示心服口服，因為任他游出最高水平，也無法比潘展樂快，他說：「這場比賽會在未來很長時間流傳，很多人會觀看，而我身在其中。將來，我可以向孩子播放這條片段，很榮幸可以成為在奧運其中一位最快的100米自由泳選手。」

張伯斯是里約奧運100自金牌，上屆東京奧運則得銀牌。包括接力，張伯斯共得9面奧運獎牌，得1金3銀5銅。