英超｜《01體育》前四預測　曼城阿仙奴叮噹馬頭　呢一隊可能季軍

英超新球季風起雲湧：哥迪奧拿或迎執教曼城最後一季、坦赫格續約後曼聯能否脫胎換骨、利物浦換帥後史諾表現如何、阿迪達能否率阿仙奴打破曼城壟斷等等，相信都是球迷關注焦點。

《01體育》編輯室各人為來季前四作大膽預測，到季尾時看看誰獨具慧眼，又看看誰是「燈神」。



咖喱山

預測英超前四：阿仙奴、曼城、熱刺、阿士東維拉

阿仙奴及曼城在領隊及球員層面仍保持穩定，實力仍領先其他球隊一截，英超冠軍相信繼續是這兩隊之爭。在阿仙奴及曼城之間，我支持阿迪達的兵工廠，一來覺得阿仙奴上季只差一口氣，離冠軍非常接近，二來都希望有另一隊贏得英超錦標，曼城再贏就未免太沉悶了。

阿仙奴今季買入卡拉科利，加強防守。（Getty Images）

撇除個人意願，阿仙奴陣容平均較年輕，核心球員都正值當打之年的上升期，例如25歲的馬田奧迪加特、25歲的迪格蘭賴斯、22歲的布卡約沙卡。阿仙奴上季較大的弱點是左閘，今夏對症下藥，買入可任中堅或左閘的卡拉科利，加強防守。

阿仙奴陣容結構均衡，增兵簡而精，阿迪達對球隊的掌控亦爐火純青，是時候收成期了。另一邊廂，曼城的哥迪奧拿亦將英超這個遊戲玩得如股掌之中，但球隊陣容暮氣漸現，中場核心奇雲迪布尼已經33歲，最可靠的守將基爾獲加更加34歲。

前四名球隊方面，車路士混亂到不予置評；曼聯還要觀望，陣容改變大，看看能否解決中場真空的問題；紐卡素被曼聯搶走了體育總監丹安斯禾夫，或會影響穩定性；利物浦結束高普時代，史諾剛上任，預計戰績都會波動。故此，餘下的是熱刺及維拉。我對維拉主帥艾馬利有信心，但對維拉雙線作戰的能力有保留，而且杜格拉斯雷斯離隊亦會影響球隊中場，所以將熱刺排在維拉之上。

咖喱山對艾馬利有信心。（Getty Images）

腐能量寶寶

預測英超前四：阿仙奴、曼城、阿士東維拉、熱刺

如以正路估計，無可能不選曼城與哥迪奧拿，不過一來哥帥季尾約滿，二來失去惺惺相惜的高普，加上曼城受違反115項財務條款官司纏身，或無心戀戰。

哥迪奧拿大戰高普戲碼，此後難再在英超上演。（Getty Images）

阿仙奴在阿迪達領軍下逐年進步，連續兩季得亞軍，上季加入迪格蘭賴斯後跟曼城距離再拉近，終以兩分之微飲恨，今夏再買入有「新馬甸尼」之稱的卡拉科利（Riccardo Calafiori），因此看好阿仙奴能時隨20年再嘗冠軍滋味，阿迪達從哥帥手中搶過英超冠軍，也不啻是種另類傳承。

前四餘下兩席十分難取捨，利物浦基礎好，失去高普仍不會太差，可是轉會目標蘇比文迪（Martín Zubimendi）拒加盟，暫為開季前尚未買入新球員的前列球會，沙拿、雲迪積克料持續老退，新帥史諾首戰英超領軍功力尚待觀察；車路士繼續在轉會窗胡亂買人，球會亂石投林式管理，暫難望入前四；曼聯亦持續入貨，貴價年輕中堅約羅（Leny Yoro）一買即傷，坦赫格又再買同鄉舊部迪歷特，最大問題的中前場，似乎未有解決方案。持續觀察中的紐卡素，暫未成氣候，不贅。

腐能量寶寶看好普斯迪高古，能帶領熱刺力壓利物浦和曼聯得第四。（Getty Images）

運用排除法下，利、車、曼三隊稍為看淡，而當各隊水平相若，領隊功力尤其重要，筆者相當欣賞維拉主帥艾馬利，故看好他們再入前四；熱刺在澳洲教頭普斯迪高古帶領下重現悅目主攻踢法，今夏再引入開竅後的蘇蘭基和列斯聯18歲天才中場艾治格雷（Archie Gray），中前場人腳更充裕，隨時爆出半冷門力壓利物浦和曼聯得第四。

信號山

預測英超前四：曼城、阿仙奴、利物浦、紐卡素

不用多說，曼城與阿仙奴依然是英超新球季奪冠最大熱門。上季阿仙奴再功虧一簣，看似相差不大，不過穩定性是這兩支球隊最大分野，而且前兩季都以類似情況失冠，球員會否氣餒？若有機會再度領先，又會否有「陰影」而帶來壓力？

信號山認為，穩定性是阿仙奴與曼城最大分野。（Getty Images）

車路士與利物浦都有新帥，前者隊中實在過於混亂，先有安素費南迪斯事件，現在新援又多得根本不知從何說起，很難令人對他們有高期望；利物浦季前賽4戰全勝，狀態甚佳，新領隊史諾帶隊風格令人眼前一亮，但季前賽終究是熱身性質，在英超高強度節奏下還能否踢出華麗的「Slot Ball」？

曼聯今夏轉會主要集中在防線，有迪列治加盟，防守表現值得期待，不過新援約羅未開季已經重傷，進攻方面又未有令人耳目一新轉變，個人預計最終會在第五或第六位。

曼聯夏天高價收購約羅加強後防，惟未開季已重傷。（Getty Images）

第四名我覺得是紐卡素與維拉其中之一，紐卡素受傷患困擾，戰績較為失色，今季又有體育總監丹安斯禾夫被挖角，但我比較看好東拿利復出後的表現，純粹為個人喜好。

閒人

預測英超前四：曼城、阿仙奴、曼聯、韋斯咸

由於哥迪奧拿乃小弟於足球教練界別的第一大偶像，並相信他是當世第一教頭，所以只要他一日仍執掌曼城，冠軍都勢必是「藍月亮」囊中物。因為曼城無論任何人腳，都服務於哥迪奧拿戰術之下，哥帥總有辦法將麾下人員踢高一班波。

閒人相信哥迪奧拿能率領曼城完成英超五連霸。（Getty Images）

第二位小弟估阿仙奴，相信他們能延續去屆強勢，會和曼城鬥到最後關頭才分出勝負。不過論實力下，仍然估兵工廠不及曼城，但會遠勝其他對手。

第三位小弟相信曼聯會回勇重回前四，坦赫格捱過去季「全世界都以為佢會被炒」的危險期，加上今季持續有合心意的球員「入章」，相信曼聯能夠有力重回前四行列。

第四位是最難選擇的一位，因為不少實力份子都對歐聯席位虎視眈眈，小弟一於扒冷，揀今年換帥兼大肆增兵的韋斯咸。其一原因是小弟向來喜愛這支倫敦球隊，加上今季改以前皇馬及西維爾主帥盧柏迪古擔任領隊，在季前又簽入多名實力份子包括雲比沙卡、麥斯基爾文、森馬維爾、富克洛等人，相信能有一番作為。

韋斯咸季前簽入不少有實力新兵。（Getty Images）

Gimjai

預測英超前四：曼城、阿仙奴、曼聯、利物浦

曼城與阿仙奴上屆鬥到最後一輪才分出勝負，兩軍在轉會窗變動不多，兵工廠從博洛尼亞簽入卡拉科利；曼城則從同集團的法乙球會特魯瓦羅致沙維奧，兩軍本身軍容甚為完整，毋須針對性增兵，相信今季繼續都是「師徒對決」，英超冠軍落在兩隊之間。

哥迪奧拿與曼城的合約今季完結，至今仍未動筆續約，有機會是最後一季領軍，若然如此，「藍月亮」眾將有機會為哥帥而戰，以冠軍歡送這名功勳領隊。

來季或是哥迪奧拿在曼城最後一季。（Getty Images）

高普離開利物浦後，由荷蘭「光頭佬」史諾接掌，縱然他曾贏得多次荷甲錦標，但首季領軍戰英超，加上珠玉在前，成績難料。始終紅軍本身班底有保證，相信有力留在前四。至於另一名「光頭佬」坦赫格，上季領曼聯只得第8，近乎被炒，紅魔鬼依然不離不棄，向他投信任一票，並以行動支持，坦帥再簽入迪歷特及馬沙拉奧等子弟兵，今季有望反底重回前四。

散

預測英超前四：阿仙奴、曼城、曼聯、熱刺

看好「完整體」阿仙奴終可突破曼城壟斷 紅軍或跌出前四

阿仙奴連續兩季都在最後與英超冠軍失諸交臂，但考慮到迪格蘭賴斯上季剛加盟已有如此大影響力，今季磨合更佳，再簽入卡拉費奧利增強防線，筆者相信「兵工廠」能再一次衝擊英超冠軍、第三次或許終於會得嘗所願。

迪格蘭賴斯在阿仙奴表現備受稱讚。（Getty Images）

曼城的強悍是毋庸置疑的，新兵如沙維奧已在社區盾展示實力，問題在於王牌射手艾寧夏蘭特能否維持他的制宰力，夏蘭特上季下半季表現下滑不少，今夏他不用出戰歐國盃等大賽，且看狀態會否有所回復。另外，高普的離開會否影響哥迪奧拿的「戰意」，也會成為一個有趣的觀察。

曼聯主帥坦赫格早前兩季都經歷不少動盪，如今與查頓辛祖冰釋前嫌、英力士入主後對於球隊營運的改革也已上馬，可以期望「紅魔鬼」今季更穩定，不過季初傷兵不少，尤其獲寄予厚望的年輕中堅約羅受傷，或會令曼聯迎來一個艱難的開局。

利物浦至今在轉會市場沒有動作，但前兩季已證明，單靠原本陣容並無法衝擊冠軍，尤其難以在下半季維持狀態，除非紅軍及時作有用收購，否則筆者不看好新帥史諾接手的第一季，紅軍能保住前四位置。

史諾執教利物浦第一季難度不小。（Getty Images）

總結

英超前兩名，大家心水都離不開阿仙奴及曼城，相信這一點絕大部分人都是如此。至於季軍，曼聯是《01體育》熱門，有一半編輯都看好坦帥能帶領「紅魔鬼」取得進步，利物浦則只分別出現在第三及第四各一次，可見大家對新帥史諾不抱什麼信心；另外就是，車路士完全沒有出現過在前四預測上。

2024/25英超揭幕戰，將於周五（16日）深夜3時開始，由曼聯面對富咸。