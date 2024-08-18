英超開鑼︱阿仙奴破狼隊　阿迪達對症下藥　增板櫈深度再挑戰曼城

哥迪奧拿點評幾支競爭對手，認為阿仙奴與利物浦「唔使多講」，「兵工廠」首仗主場以2：0輕取狼隊，似乎也顯示出他們今季仍是曼城的頭號競爭對手。



連續兩季功虧一簣獲得聯賽亞軍，阿仙奴今季沒有大肆增兵，暫時僅收購了意大利後衛卡拉科利，但盛傳將簽入米基爾馬連奴，又有祖利安添巴傷癒回歸，他們的防線板櫈深度可能比「藍月亮」更強，甚至是列強之冠。



阿仙奴新一季進攻依然立體，對狼隊便由夏維斯先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴全方位狂攻非常立體

阿仙奴在新一季開鑼戰以去季的原班主力正選出擊，甫開賽已展示他們是今季的爭標份子之一，由於防中起用了防守力強的湯馬士柏迪（Thomas Partey），迪格蘭賴斯可以更放膽投入進攻，他與馬天尼利在左路的策應，與布卡約沙卡跟賓韋特在右路的連線（岔開一句，修夫基離隊後，英格蘭是否應重召賓韋特呢？），加上夏維斯與奧迪加特於中路的配合，阿仙奴的進攻非常立體，全方位狂攻下，終至25分鐘由夏維斯接應沙卡的傳中頂入。

添巴（中）在後防可踢多個位置，他傷癒復出，讓阿迪達可以更靈活調動人手。（Getty Images）

不過，狼隊在下半場初段卻憑前場壓逼令阿仙奴有點手忙腳亂，柏迪單兵防禦力高，但控球與大局觀不及佐真奴，他一次在禁區前被搶得皮球，令狼隊有遠射機會，只是皮球貼柱出界；然後連上季表現穩定的威廉沙列巴（William Saliba）也在後場傳球失誤，要不是馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）近射乏力，兵工廠早已失守。

卡拉科利今場對狼隊未上陣，但絕對是阿仙奴爭冠的重要棋子。（Getty Images）

後防板凳深度可能比曼城更強

主帥阿迪達之後便很快換入了祖利安添巴（Jurriën Timber）入替辛真高，以他的活力堵塞防線漏洞，以及協助後防傳球的運轉。

添巴其實在上季已加盟，但第一場上陣便十字韌帶受創，養傷足一季才在新一季首次在英超披甲。這名23歲荷蘭人可踢防線所有位置，加上在歐洲國家盃大顯身價的卡拉科利（Riccardo Calafiori）還未登場，預料上季唯一38場聯賽正選全勤的沙列巴，今季終可獲休息機會。

阿仙奴快將簽入馬連奴，將可增強中場的輪換選擇。（Getty Images）

三線後備力量充足 挑戰曼城王者地位

阿仙奴上季另一名聯賽全勤的球員則是賴斯，只有1次後備，其餘都正選披甲，因此季中一度表現「跌watt」，實在無可厚非。阿迪達今季對症下藥，積極在中場增添新血，傳聞目標是皇家蘇斯達中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）。這名西班牙國腳剛帶領國家隊贏得歐國盃，擅長在中場組織及後上入楔，他在歐國盃頂入淘汰德國的一球，便充份反映其技術特點。

阿迪達昨仗在沙卡於74分鐘勁射鎖定勝局後，還可調入加比爾捷西斯及李安度杜沙特，前中後三線後備力量充足，且看他們在順利開局後，接下來能否挑戰曼城的英超王者地位。