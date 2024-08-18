英超｜曼城作客車路士前　哥帥評價主要對手大談「前四心水」

英超周日晚（18日）的重頭戲，由車路士主場迎戰曼城，曼城主帥哥迪奧拿賽前向球會官方媒體分享自己對於一眾主要對手的看法。



曼城官網在作客車路士的聯賽首戰前，訪問了主帥哥迪奧拿對於今季英超的看法，他先講到球季目標，他認為開季的時候大家都由零分開始，因此首個目標一定是前四名，他道：「人們聽完後總說，不是吧！我就會回答，是啊。」

曼城由2010/11球季開始，就未曾跌出過前四，事實上，這14個球季間，最差的戰績就是2015/16的第4名，也僅有這一季是三甲以外，外界有「不是吧」的反應實屬正常。

哥迪奧拿在社區盾已領曼城先下一城，擊敗曼聯奪得錦標。（Getty Images）

哥帥進而談及一眾主要「爭四」對手，包括近季的主要爭標對手阿仙奴和利物浦，也講到首戰碰頭的車路士，同市勁敵曼聯，還有熱刺及紐卡素。

哥帥先講紐卡素，他認為「喜鵲」今季表現會反彈：「紐卡素不用踢歐洲賽，一星期只需要踢一場波，他們會回復兩季前的表現。」紐卡素2021年獲沙特阿拉伯財團入主，兩季前（即2022/23球季）表現不俗，取得聯賽第4名，惟上季需出戰歐聯之下未能兼顧兩邊戰線，聯賽只排第7，今季首戰則在少踢一人下，1:0險勝升班馬修咸頓。

利物浦換上新帥史諾，聯賽首戰順利贏波。（Getty Images）

他緊接再提到兩隊近季主要對手——阿仙奴和利物浦，僅用了短短一句總結：「無需多談」，認為兩隊必定會在前四名當中，的確，兵工廠和換上新帥史諾的紅軍，在聯賽首戰都分別以2:0淨勝對手，尤其利物浦近8季只得一次跌出前四，而阿仙奴則連續兩季獲亞軍，似乎哥帥看好兩隊都可以保持表現。

至於同市死敵曼聯，哥迪奧拿也看好上季得第8名的「紅魔鬼」能重返前四：「我很了解曼聯簽入的球員，他們會踢出勢頭，他們會在這裏（前四名）的。」

哥迪奧拿看好曼聯能重返前四名。（Getty Images）

若算上曼城，哥帥即是看好英超前四的其餘三隊是阿仙奴、利物浦和曼聯，那麼熱刺和車路士呢？哥帥說得比較保守，談熱刺時道：「他們投資了在年輕球員身上，而且領隊（普斯迪高古）知道要怎辦。」

談到首戰對手車路士，他說：「還有很多支球隊，車路士有很多球員、他們也很有質素，領隊也出色。所以有6、7支球隊都有能力爭前四，只要表現稍有閃失，就會跌出這行列，我初來到英超時已有這種感覺。不過很簡單，我們只要證明自己做得到、一季復一季地去做就可以了，就是這麼簡單。」