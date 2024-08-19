美網｜黃澤林再戰大滿貫免費直播　男單外圍賽首圈鬥智利球手加連

香港網球代表黃澤林將在香港時間周二凌晨（20日）出戰美國網球公開賽外圍賽的首圈，這是黃澤林第一次出戰美網男單賽事，Now TV將免費直播賽事。



目前ATP男單世界排名153的黃澤林，繼5月首戰法網男單、7月出戰溫網男單後，周二凌晨會作美網首戰，在男單外圍賽首圈，對世界排名116位的28歲智利球手加連（Christian Garin）。

黃澤林今年不僅排名節節創新高，也開始出戰大滿貫成年組男單賽事。（資料圖片／葉詩敏攝）

黃澤林自7月中開始一直在美國作賽，準備屬硬地賽事的美網，他8月初在ATP挑戰賽林肯站打入決賽，獲得亞軍。這名港將的世界排名不斷創新高，去年8月他仍排在500名之外，一年後的今天已上升到生涯新高的153名。

黃澤林除了排名節節上升，今年也開始出戰大滿貫的成年組賽事，成為首位參戰大滿貫成年組男單賽事的香港球手，他5月在法網男單外圍賽首圈亮相，惜直落兩局5:7、2:6不敵美國的Patrick Kypson；7月在溫網的男單首圈外圍賽，則直落兩局4:6敗予美國球手Trevor Svajda，今晚的美網成為他生涯第三個大滿貫成年組比賽，若能擊敗對手晉級，將再譜下香港網球歷史一頁。

智利球手加連是黃澤林在美網外圍賽的首圈對手。（Getty Images）

賽事編排在10號場的第四場舉行，第一場賽事預計在香港時間晚上11時開始，黃澤林對加連的比賽預計在凌晨5時左右展開，但需視乎之前比賽的進展，時間可能提早或更遲。

Now TV將在630台免費直播賽事，另外，全港市民也可在手機下載「Now隨身睇 – Now TV」應用程式，或於智能電視下載Smart TV App，並完成簡單登記，即可在630台免費收看賽事。