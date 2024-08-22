巴黎奧運大數據︱張家朗江旻憓最受關注　網民最關心不離5大話題

香港運動員在巴黎奧運大放光芒，繼3年前東京奧運後，香港人再次經歷一個盛夏體育觀戰熱潮。總結巴黎和東京兩屆奧運，《香港01》相關文章和圖片瀏覽總流量合共超過2億，今屆最受關注的運動員是分別贏得金牌的劍擊選手張家朗和江旻憓，17歲的中國跳水女王全紅嬋緊隨二人之後排第三位。

大家當然會留意各位運動健兒賽場上的表現，與此同時本報讀者最關心的題目，離不開運動員身邊的5大熱門話題。



巴黎奧運為香港贏得獎牌的張家朗、江旻憓、何詩蓓，以及中國跳水明星全紅嬋，是今屆賽事最受《香港01》讀者關注的運動員。（原圖：路透社／Getty Images）

張家朗江旻憓最受關注

《香港01》讀者在今屆奧運最關心的人物，頭十位之中香港運動員佔一半，贏得劍擊女子個人重劍金牌的江旻憓，從賽場內外都充滿話題，奧運期間的精彩競技表現，以及回港後不久即宣布退役和到馬會工作，讓她高佔瀏覽量榜首。

張家朗成為68年來首位能夠衛冕男子個人花劍金牌的劍手，人氣再度熱爆全港，流量同樣突破千萬。繼3年前東京奧運後，今屆再次在游泳館贏得兩面奧運獎牌的何詩蓓，也是市民愛戴的話題人物，她排第四位。另外兩位晉身十大的港將是羽毛球混雙代表謝影雪和鄧俊文。

巴黎奧運最受關注十大人物（瀏覽量）：

1. 江旻憓／10,609,704

2. 張家朗／10,452,201

3. 全紅嬋／ 7,393,807

4. 何詩蓓／5,727,011

5. 陳若琳／1,500,685

6. 謝影雪／1,308,488

7. 鄧俊文／1,270,645

8. 孫穎莎／1,053,814

9. 陳芋汐／972,414

10. 王楚欽／870,114



全紅嬋相關三人齊入十大

中國新一代跳水女王全紅嬋，又一次以近乎完美演出贏得女子10米高台跳水金牌，她亦夥拍隊友陳芋汐在女子雙人高台摘金。場內認真、表現精湛，場外率真、坦白可愛，全紅嬋大受本報讀者喜愛，不止個人流量達到第三位，連帶她的教練陳若琳也受盡關注，排第五位，是今屆奧運排名最高的非運動員。而她的最強拍檔兼對手陳芋汐同樣上榜，排第9位。

今屆乒乓球賽事激戰連場，十大餘下兩席由中國兩大星將孫穎莎和王楚欽佔據。兩人合拍率先贏得混雙金牌，之後的發展卻大為不同：孫穎莎女單晉身決賽，在壓倒性支持聲中不敵隊友陳夢獲銀牌，雙方球迷網上展開罵戰，在國內掀起「飯圈現象」熱議；王楚欽在混雙奪金後被一位攝影師踩斷球拍，之後在男單32強爆冷出局，失去慣用球拍後他表現予人患得患失之感，尤幸終仍夥老大哥馬龍和樊振東奪得男子團體賽金牌。

網民最關心不離圍繞運動員5大話題

今屆乒乓球其中一場最觸目賽事，是23歲的孫穎莎對戰61歲的乒乓嫲嫲倪夏蓮，代表盧森堡出戰的昔日國乒老將享受比賽，受訪時妙語連珠，同樣大受歡迎，她的相關流量超過84萬，僅剛剛不入十大，排第11位。

至於最受網民關注的話題，除了他們在賽場上的演出和個人最佳紀錄，離不開各大焦點運動員的身高、獎金（或人工）、學歷、父母和他們的另一半這5大話題。

江旻憓宣布退役後隨即出任馬會對外事務助理經理，網民亦相當關注她在新崗位的薪酬；張家朗再次奪金後，他的劍手女友Solène Butruille也成為焦點，這位26歲法國美女同時是醫科學生，樣子標緻兼文武雙全，引發網民好奇。