羽毛球．日本賽｜戴資穎膝傷惡化四強退賽 避免罰錢負傷照參賽
撰文：趙子晉
出版：更新：
戴資穎在日本羽毛球公開賽8強擊敗主場的仁平菜月，但這名台灣球后首局救波後，左膝傷患再度惡化，場邊流露痛苦的表情，令不少「小戴」球迷心痛。戴資穎今日（24日）宣布退賽，同時感激球迷們的關心。
戴資穎以頭號種子身份出戰日本公開賽，與主場球手仁平菜月爭入四強，結果直落兩局21：13及21：14輕鬆晉級。戴資穎首局為了救一球網前球，原本有傷的左腳再過度延伸，她隨即要求醫療暫停，戴資穎露出痛苦表情，止痛後堅持完成賽事。小戴在場邊掙扎一幕被世界羽聯上載至社交網站，網民們紛紛對她表達尊敬之情。
戴資穎早前出戰巴黎奧運時，膝傷一直纏擾她，如今不足一個月再戰日本公開賽，小戴坦言是避免被世界羽聯罰錢，「希望以調整的心態參賽，準備今年餘下的比賽，若然沒有參賽的話，我會被大會罰錢，所以我必須得來。」
日本公開賽是巡迴賽中750級別的賽事，根據世界羽聯規定，世界排名單打前15位的球手必須參賽，否則將罰款5000美元，而且戴資穎仍然希望參加年終賽，故此需要爭取積分。
戴資穎十分理解自己的身體狀況，她強調沒有勉強自己，所以打到四強她也感到驚訝，並表示「希望回台灣檢查後沒有太嚴重的問題」，似乎退意已決。
戴資穎原本與泰國球手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）爭入決賽，但她在四強前社交網站發文，宣布不會上場，同時感激球迷們的關心，「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜在場上跑動的每一刻。」
羽毛球．日本站｜鄧俊文謝影雪決勝局強勢 反勝大馬組合晉4強羽毛球日本賽｜鄧謝反勝印尼組合闖8強 楊楊女雙負韓國頭號種子羽毛球日本賽｜港隊單打三將告負 李卓耀惡鬥奈良岡功大三局飲恨羽毛球．日本賽｜鄧謝配奧運後首戰挫台北組合 女雙楊楊配同晉級巴黎奧運｜追星界之天花板 志田千陽被偶像突襲嚇到不知所措羽毛球｜韓媒揭安洗瑩遭前輩不公平對待 父母抱不平卻換來這回應羽毛球｜香港公開賽9月上演8月15日售票 港將及奧運獎牌選手參戰