羽毛球．日本賽｜戴資穎膝傷惡化四強退賽　避免罰錢負傷照參賽

戴資穎在日本羽毛球公開賽8強擊敗主場的仁平菜月，但這名台灣球后首局救波後，左膝傷患再度惡化，場邊流露痛苦的表情，令不少「小戴」球迷心痛。戴資穎今日（24日）宣布退賽，同時感激球迷們的關心。



戴資穎。（路透社）

戴資穎以頭號種子身份出戰日本公開賽，與主場球手仁平菜月爭入四強，結果直落兩局21：13及21：14輕鬆晉級。戴資穎首局為了救一球網前球，原本有傷的左腳再過度延伸，她隨即要求醫療暫停，戴資穎露出痛苦表情，止痛後堅持完成賽事。小戴在場邊掙扎一幕被世界羽聯上載至社交網站，網民們紛紛對她表達尊敬之情。

戴資穎早前出戰巴黎奧運時，膝傷一直纏擾她，如今不足一個月再戰日本公開賽，小戴坦言是避免被世界羽聯罰錢，「希望以調整的心態參賽，準備今年餘下的比賽，若然沒有參賽的話，我會被大會罰錢，所以我必須得來。」

日本公開賽是巡迴賽中750級別的賽事，根據世界羽聯規定，世界排名單打前15位的球手必須參賽，否則將罰款5000美元，而且戴資穎仍然希望參加年終賽，故此需要爭取積分。

戴資穎十分理解自己的身體狀況，她強調沒有勉強自己，所以打到四強她也感到驚訝，並表示「希望回台灣檢查後沒有太嚴重的問題」，似乎退意已決。

戴資穎宣布不會出戰日本公開賽四強。（Instagram截圖）

戴資穎原本與泰國球手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）爭入決賽，但她在四強前社交網站發文，宣布不會上場，同時感激球迷們的關心，「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜在場上跑動的每一刻。」