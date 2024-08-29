女子亞冠盃外圍賽︱傑志取香港球隊首勝　周六爭歷史性晉級正賽

香港代表首度參與女子亞冠盃賽事，上屆本地聯賽盟主傑志周三（28日）晚於外圍賽作客不丹的皇家廷普學院 Royal Thimphu College），小勝1：0。



今屆賽事外圍賽分四組，傑志與不丹的皇家廷普學院、伊朗球隊巴姆卡頓同組，爭奪首名唯一出線正賽資格。在巴姆卡頓日前先擊敗皇家廷普學院下，「藍鳥」今仗有一定壓力，上半場41分鐘把握少有的埋門機會，由傅昭文接應劉蕊澄角球近門頂入，半場領先1：0。

傅昭文射入全場唯一入球。（傑志提供）

換邊後皇家廷普學院攻勢一面倒，傑志門前風聲鶴唳，但對手連番錯失機會．比賽尾段皇家廷普學院前鋒曾將皮球射入，但球證判對方犯規在先、入球無效；補時階段曾浩恩偷波後單刀，面對出迎守門員卻射斜，惟「藍鳥」保持勝果至完場，取得香港球隊在女子亞冠盃首勝，周六（31日）將與巴姆卡頓直接爭晉級。

傑志取得女子亞冠盃首勝。（傑志提供）

身為應屆香港足球小姐的傑志前鋒張煒琪表示：「贏波非常開心，非常興奮。全隊都很集中、亦很享受這場比賽。我們在高原比賽不太適應，呼吸有點困難，但上半場做到教練的部署，不急於搶截，找機會反擊。」