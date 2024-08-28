港足再追世界排名　新帥踢法注重娛樂性　足總爭取直播作客比賽

足總今日於2024/25年度球季新聞發布會上，公布來自英格蘭的韋斯活（Ashley Westwood）成為港足新帥，並簽約兩年。足總同時表明，港足會再以提升世界排名為目標。



47歲的韋斯活昨晚抵港，今即現身活動，他已初步跟技術總監約翰摩寧（John Morling）及部份足總職員、教練交流。曾帶領印度球隊來港比賽的他表示，清楚香港擁有具潛質的球員，有信心可以幫助港足。

「我不在乎金錢，而是這是否一份好工。我曾執掌的阿富汗世界排名（151位）跟香港（159位）相近，既然我能令他們進步，在這裏也可以。」

韋斯活（右）從足總主席霍啟山手中接過港足球衣。（袁志浩攝）

韋斯活去年上任阿富汗主帥後，曾帶隊於世界盃外圍賽擊敗印度、逼和卡塔爾，差兩分便能晉級至第三圈。足總主席霍啟山與總幹事張炎有均稱，韋斯活從約200名應徵者中脫穎而出，全憑其豐富的足球資歷。

張炎有指，即使對方近4次執教球會或國家隊任期均不足一年，但情況並非罕見；而據指韋斯活2010年疑似在英國醉駕、衝紅燈，張炎有透露足總有做足背景審查，強調對方沒有犯罪紀錄。對於有指韋斯活被阿富汗足總欠薪、與對方及球員鬧翻，當事人否認，表示解約是雙方共識，「一切已經翻章（chpater closed）。」

霍啟山指韋斯活勝在其足球資歷。（袁志浩攝）

港足在金判坤、加利韋特年代強調追趕世界排名，發展方向曾引起討論，至安達臣年代以追求踢法、比賽表現為重點，但在新教練上任之際，足總再明確表示以提升排名為目標。霍啟山解釋，是因為從球迷與傳媒間聽到有關意見。

張炎有則補充，即使在安達臣執掌時，世界排名亦一直是指標之一，「這兩年港隊帶給球迷很好的踢法及觀賞性，這方面穩定下來，我們想兼顧多一點（排名），始終這會影響大賽抽籤結果，我們也避免給人『刷數據』的感覺，約戰各大洲的球隊。」

張炎有表示期望港足能提升世界排名。（袁志浩攝）

韋斯活充滿信心，「我認為這（提升排名）很快就能夠做到。」他表明自己只會訂下高標準，同時改善排名與球員水平，「我會建立一種球隊文化，大家是想來踢波，想一起學習與進步。」外界最關心韋斯活會否延續安達臣逼搶性踢法，他沒有明言，但承諾會為球迷帶來娛樂性跟勝仗。「每個人都愛說足球理念，與其只說出口，我更愛把一切放在球場及訓練上、去展示我的想法。」

韋斯活現身發布會。（袁志浩攝）

韋斯活成為港足新帥。（袁志浩攝）

足總確認原暫代主教練盧斯爾會留隊，而雖然韋斯活將隨港足參與9月初的斐濟三角賽，但他只會在場邊觀察，實際領軍的仍會是盧斯爾。韋斯活說：「簽證比預期早了獲批，讓我有機會隨隊學習、了解球員，今次我只是協助，在有需要時給予意見。」

港隊9月5及8日會作客所羅門群島與斐濟，兩場比賽均由港台直播，足總稱會爭取在往後所有作客賽事均設直播。至於10月10日作客歐洲小國列支敦士登的友賽，預計是韋斯活首度正式領軍；10月15日於香港大球場對柬埔寨，則是他第一次在主場帶隊。

韋斯活會港隊作客斐濟。（袁志浩攝）

足總同時公布，暫訂11月14日在大球場友賽菲律賓，11月19日則改於旺角場鬥非洲國家毛里求斯。連同12月在港舉辦的東亞足球錦標賽外圍賽，足總望多場賽事能讓新帥盡快與球員磨合，長遠目標是打入新一屆亞洲盃決賽周。另外，足總成立金額50萬的裁判發展儲備資金，期望培訓1至2位職業球證，於5年內執法國際大型賽事。