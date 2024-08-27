根度簡離開巴塞充滿愛　放棄人工助球會解困　碧基致敬：永恆傳奇

近日轉會窗有宗不太起眼的轉會——33歲的根度簡（İlkay Gündoğan）離開巴塞隆拿，以自由身重返曼城。他上季在巴塞不算成功，沒有帶來任何獎盃，球會近年深陷財困，拖糧甚至無糧出的消息時有聽聞，就算只效力一年便離開有點太快，大家都不會覺得有什麼出奇。

不過外界未必留意到的一面是，跟一年前帶着感激之情離開曼城一樣，根度簡今次離開巴塞隆拿，也是充滿着愛的。



跟一年前帶着感激之情離開曼城一樣，根度簡今次離開巴塞隆拿，也是充滿着愛的。（Getty Images）

一年前，根度簡為圓夢棄曼城投巴塞

根度簡球員生涯歷盡高低起跌，曾經因傷患跌至谷底，在曼城7個球季在哥迪奧拿指導下一步步重返巔峰，亦贏盡獎盃。去年以隊長身分帶領曼城奪得歐聯、英超及足總盃三冠王後，他意外拒絕曼城開出的新合約，選擇加盟仍陷財困的巴塞隆拿。

當時他縱萬般不捨，同時揚言加盟巴塞是他自小以來的夢想，「如果我離開，世上只會有一間球會是合乎常理的，那就是巴塞或是沒有」，並指「我從小時候開始，便夢想有朝一天穿上那件球衣。」

根度簡自小夢想加盟巴塞。（Getty Images）

一年後，他帶着愛意離開魯營

再次令人意想不到的是，僅僅一年時間，他便告別魯營，「只是一年時間便已到告別之時，我來這裏面對一個全新和刺激的新挑戰，並已作好準備。在一個艱難的球季，我已為球隊和球會盡力付出所有，我曾期望在新球季幫助隊友，如今在一個困難處境下離開，但如果我的離開能夠在財政上幫助球會，會令我沒有那麼傷感。」

「即使如此，在起起跌跌之中有過一段美好經歷——我一直想效力巴塞，非常感激為這個將會終生牢記的回憶和經歷。祝福你們有個最好的球季和將來，在球迷支持下，這大球會值得再次成為全球最佳。」

根度簡今季重返曼城。（Getty Images）

解約離開助巴塞解困

根度簡沒有詳談他的離開如何能夠幫助巴塞，眾所周知的是，巴塞很希望買入丹尼爾奧莫（Dani Olmo），而球會在財政公平條款（FFP）下，必須騰出薪酬上限才可買人。根度簡同意解約，相當於放棄餘下兩年合約的3750萬歐元人工。

據西班牙《世界體育報》報道，巴塞可利用根度簡人工的70%，再將兩年合約攤分，即今季可動用當中約1313萬歐元，騰出一點資金為奧莫登記。奧莫以約6000萬歐元加盟，目前尚未能註冊及出場。

巴塞傳奇球星碧基向根度簡致敬。（Getty Images）

碧基致敬：「我們永遠不會忘記這一年，因為那相當於十年那樣美好」

巴塞名宿碧基向根度簡致敬，「他不收分文來到巴塞，遊說曼城讓他到巴塞隆拿實現夢想。他為巴塞效力，成為隊中球季交出最多助攻的球員，超越卻奧斯和迪布尼、創下歐洲最多關鍵傳送的紀錄。當他看到阿拿盧祖（Ronald Araújo）在巴黎（歐聯8強次回合）的失誤，他勇敢地向傳媒說出來，那是出於他對巴塞和球隊的愛。當他知道巴塞財困，悄悄地離開讓球會為奧莫註冊。」

「他放棄餘下兩年薪酬，作為給球會的禮物，在巴塞財困中支持他們。作為球員，他是個傳奇，作為隊長，也是傳奇。每個地方，每個球迷，將永遠記住根度簡是個真正熱愛巴塞隆拿的人和球員，我們永遠不會忘記這一年，因為那相當於十年那樣美好。」根度簡在巴塞的一年，未帶來錦標，全季51次上陣帶來5入球、14次助攻，助攻數字冠絕全隊。