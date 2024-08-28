韓國羽毛球公開賽｜盧善恩直落兩局挫山口茜 世界排名相差42位
撰文：高詩琦
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韓國羽毛球公開賽，港將盧善恩在女單首圈面對頭號種子山口茜，直落兩局獲勝。
現年21歲的盧善恩，目前女單世界排名47，在韓國賽首圈便遇上上周在日本站封后的頭號種子山口茜，山口現在世界排名第5，也曾在2021和2022年連奪兩屆世界錦標賽冠軍。兩人在韓國站首圈便遇上，山口自然是獲看好的一方。
不過盧善恩今場表現相當出色，首局多次領先下被追平仍能穩住心態，被追到17:17時，她一口氣連取4分，21:17先取一局。
次局早段兩人仍打得相當接近，不過盧善恩追到7:7時，遭山口連取4分拉開分差，但這位港將即使在14:18劣勢時，連取7分，後上一次過鎖定勝局，2:0淘汰山口茜，晉身16強，周四會在16強對中華台北的林湘緹。林湘緹目前世界排名65，今站是由外圍賽晉級。
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