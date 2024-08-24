羽毛球日本賽｜鄧謝配激戰65分鐘晉級決賽　硬撼中國組合爭冠軍

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，與馬來西亞組合激戰67分鐘後晉級，躋身日本羽毛球公開賽四強，面對擊敗老對手的中華台北組合楊博軒／胡綾芳，爭奪決賽席位。



渡邊勇大／東野有紗合作13年，惟未能在主場以冠軍謝幕。（Getty Images）

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搭檔13年的日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗，早前宣布分道揚鑣，並在主場的日本公開賽上演最後一舞，惟「東渡組合」未能以冠軍完美結束，意外地直落兩局不敵台灣組合楊博軒／胡綾芳，8強止步，同時無緣再一次與老對手﹑香港組合「鄧謝配」碰頭。

雙方多年交手19次，鄧謝配輸多贏少，如今東渡提早下馬，無疑對香港組合有利。鄧謝配過往3次對這對台灣組合，鄧謝3戰全勝。

鄧俊文／謝影雪首局由頭贏到尾，中後段曾經拉開至8分領先，以21：18先取一局。鄧謝配次局初段與對手互有領先，技術暫停後被拉開分差，以15：21遭扳回一城。

謝影雪／鄧俊文與台灣組合力戰三局晉身決賽。（Getty Images）

進入決勝局，鄧謝配在上半局佔優，一度領先5分，台灣組合換場後力追至平手，雙方打成12：12，其後你一分我一分，連續4次打和。直至16：16，鄧謝連取4分拉開差距，結果以21：19再下一城，殺入決賽，將與中國組合蔣振邦／魏雅欣爭冠軍。