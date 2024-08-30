羽毛球．韓國賽｜李卓耀挫石宇奇闖四強　明鬥中國陸光祖爭入決賽

韓國羽毛球公開賽，港隊男單代表李卓耀8強硬撼中國球手﹑世界第一的石宇奇，結果直落兩局21：13及21：15力克對手，殺入四強。



韓國羽毛球公開賽｜港隊内戰李卓耀躋8強 伍家朗盧善恩無緣晉級

港隊羽毛球男單代表李卓耀擊敗隊友吳英倫後，與中國頭號種子石宇奇8強碰頭，這名「世一」上圈淘汰另一港隊代表伍家朗。

李卓耀今場表現強勢，首局曾經領先9：2，石宇奇隨即急起直追，差距一度收窄至2分，李卓耀隨即發力連取7分，以21：13先下一城。第二局戰情相若，李卓耀在技術暫停領先11：5，下半局力抗石宇奇來襲，以21：15再取一局，直落兩局晉身四強，周六（31日）將與另一中國球手陸光祖爭奪決賽席位。

李卓耀相隔7個月再度躋身巡迴賽四強階段，這名港將年初的印度公開賽打入決賽，當時正是不敵石宇奇屈居亞軍，今仗報回上仗的一敗之仇。