大埔登港超榜首　陳肇鈞做主角不談獎項：冀讓人看見下一代有希望

港超聯首輪賽事，大埔5：1輕取升班馬九龍城，去季當選香港足球先生的陳肇鈞今場梅開二度，他表明今季不會再談個人獎項，想助球隊捧盃之餘，也想感染隊內更多球員，讓外界看到香港足球的下一代是有希望的。



去季聯賽亞軍大埔主場出擊，正選6位外援全部來自巴西，包括回歸的前香港足球先生伊高沙托尼，與千禧後中場柏連尼；另一新兵、去季於深水埗表現亮眼的尼高拉斯亦擔正。

迪高轉投九龍城，首戰即射入世界波。（袁志浩攝）

升班馬九龍城多位正選球員均曾效力理文，如袁皓俊、余沛康、迪高、曾錦濤、許嘉樂,配合韋利安、卡朗及泰華三位巴西外援，球隊上半場面對大埔逼搶堅持用波，韋利安大膽帶波上前、中鋒卡朗作支點回後予隊友長傳分邊，創造不少威脅。

九龍城球員對球證推翻原有判決感不滿。（袁志浩攝）

伊高沙批尼射入回歸大埔後第一個正式入球。（袁志浩攝）

然而先開紀錄的始終是大埔，鄭進泓禁區內與陳肇鈞爭波時有接觸，球證潘晉傑本無表示，但經視像助理裁判建議到場邊覆核後推翻判決，成為今季首個「VAR改判」的十二碼。伊高沙托尼29分鐘操刀射入，取得他重返大埔後第一個聯賽入球。

九龍城35分鐘即由迪高離門約30碼遠射世界波追近，但陳肇鈞完半場前接應馬卡雷拿傳中頂入，助大埔再度領先2：1。下半場早段陳肇鈞左路落底轉身回後，馬卡雷拿第一時間掃把腳撞射入網；加上陳肇鈞68分鐘接應尼高拉斯傳中再頭槌破門，20歲小將李樂謙補時階段錦上添花，大埔結果贏5：1，升上榜首。

陳肇鈞今仗兩度頭槌破門。（袁志浩攝）

上季當選香港足球先生的陳肇鈞延續佳態，今場貢獻兩入球一助攻，但球隊進攻似乎仍有一定程度依賴這位港腳。他坦言不介意擔當這種角色，但希望隊內外援逐漸「上軌道」，「如馬卡雷拿、伊高今仗都有進帳，我相信盧卡斯入波是遲早的事，最重要是踢得順暢，對任何一隊也不怕，做最強的區隊。」

陳肇鈞依然是大埔的進攻主力。（袁志浩攝）

奪獎後曾聲言不會停步的他，表明每季都要讓自己有突破，而其新目標不再是個人獎項，「幫球會起碼贏一個錦標，也想感染更多球員，令全隊更強，讓年青球員跟得上我們的節奏。大家看到下一代有希望，外人會覺得大埔、想投資改變（本地足球）生態）。這樣的話，即使最終什麼獎也贏不到，我也不會失落。」

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陳肇鈞當選今場最佳球員。（袁志浩攝）

大埔主帥李志堅就認為球隊有所成長，如球員射門慾增加、進攻分散在不同位置的球員身上、球員懂得掌握比賽節奏，知道何時該攻該守。他特別提到早年於大埔登上生涯高峰的伊高，「他已不再是當年『一個人踢晒』，懂得回後造波、利用場地，只要能負起球會需要的角色，就是好球員，他現在與隊友配合，踢得很自在。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

爭標之餘，李志堅也期待隊內小將在外援帶領下進步，尤其是今仗「埋齋」的李樂謙，「我特別想發掘進攻球員，因這是香港需要的。他（李樂謙）有技術、膽識，又聰明，有體能跟紀律，希望可創造空間給他們更多機會。」